Patříte mezi předplatitele hudební streamovací služby Apple Music a někdy vám vadí pauzy mezi jednotlivými skladbami? Pokud máte iPhone s operačním systémem iOS 17 a novějším, potěšíme vás – Apple totiž v této verzi iOS nabídl uživatelům malou, ale velmi sympatickou novinku v podobě prolínání skladeb. Jak toto prolínání nastavit?

Někdy to vypadá, jako by se Apple rozhodl vylepšit každý prvek systému iOS 17, i když to v některých případech znamená, že změna je jen velmi drobná. Mnoho z těchto drobných změn však v konečném důsledku způsobí relativně velký rozdíl v uživatelském zážitku. To je i případ funkce prolnutí skladeb při přehrávání v Apple Music.Hudební streamovací služba Apple Music nabízí komplexní a chytré algoritmy, které nejenže vybírají hudbu, o níž poznaly, že se vám líbí, ale která k sobě také obvykle stylově nebo tempově ladí. Příjemným bonusem navíc k tomuto chytrému způsobu přehrávání je možnost prolnutí skladeb, které si navíc můžete ve velké míře přizpůsobit.

Jak v Apple Music na iPhonu nastavit prolínání skladeb

Pokud chcete na vašem iPhonu v aplikaci Apple Music aktivovat prolínání skladeb, postupujte podle následujícího návodu.

Spusťte Nastavení .

. Klepněte na Hudba .

. Zamiřte do sekce Zvuk .

. Zde aktivujte položku Prolnutí skladeb .

. Pod zmíněnou položkou najdete posuvník, na kterém následně přizpůsobíte délku prolnutí.

Prolnutí vám výrazně zlepší zážitek z poslechu hudby přes Apple Music na vašem iPhonu. Zajistí vám prakticky nepřetržitý poslech bez zbytečných „hluchých“ mezer. V případě, že máte nestabilní připojení, nicméně nemusí prolínání skladeb fungovat stoprocentně.