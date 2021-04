Tyto skladby na Apple Music jsou momentálně nejposlouchanější v Praze

Apple tento týden vydal operační systém iOS 14.5 ve verzi pro všechny uživatele. Jeho součástí je řada nejrůznějších novinek, které souvisí například se zabezpečením, soukromím, nebo třeba s odemykáním iPhonů s Face ID přes Apple Watch. Kromě těchto novinek ale operační systém iOS 14.5 přináší také hrstku novinek v aplikaci Apple Music. Mezi těmito novinkami jsou také nové playlisty, v jejichž rámci si uživatelé mohou přehrát nejposlouchanější hudbu ve vybraném městě.

Každý ze zmíněných seznamů skladeb obsahuje celkem pětadvacet písní, které vedou v jednotlivých vybraných městech po celém světě. Prozatím se v daném výběru nachází celkem více než stovka různých měst převážně ze Spojených států, je ale pravděpodobné, že Apple postupem času tuto nabídku bude ještě více rozšiřovat. Seznamy skladeb mohou posluchači nalézt v sekci Prohlížení v Apple Music, a to jak v příslušné aplikaci pro iPhone, iPad a Mac, tak i ve verzi Apple Music pro webové prohlížeče. Playlisty jsou podle vyjádření společnosti Apple aktualizovány každý den. Tuzemské posluchače jistě potěší, že se v seznamu měst nachází také Praha. A co že se do jejího playlistu dostalo?

MONTERO – Lil Nas X

Astronaut In The Ocean – Masked Wolf

Friday – Riton a Nightcrawlers

Peaches – Justin Bieber

Cover Me In Sunshine – P!nk a Willow Sage Hart

Save Your Tears – The Weeknd a Ariana Grande

All We Got – Robin Schulz

Follow You – Imagine Dragons

Kiss Me More – Doja Cat

Blinding Lights – The Weeknd

Wasted Love – Ofenbach

The Business – Tiesto

deja vu – Olivia Rodrigo

Levitating – Dua Lipa

Save Your Tears – The Weeknd

WITHOUT YOU – The Kid LAROI

I přes to všechno – Mirai

Your Love – ATB, Topic a A7S

Daň – Ektor

Levitating – Dua Lipa

Runaway – AURORA

Another Love – Tom Odell

Dance Monkey – Tones And I

Watermelon Sugar – Harry Styles

Leave The Door Open – Bruno Mars

Pražský playlist si můžete na Apple Music přehrát zde.