Virtuální vánoční trhy: Vydejte se na brněnské vánoční trhy přes váš iPhone, iPad či Mac

Když před pár dne tuzemská vláda oznámila další zpřísnění pravidel v boji proti koronaviru ve formě zrušení tradičních vánočních trhů a jarmarků, mnohé lidi tím velmi rozesmutněla. Vánoční trhy přeci jen k adventnímu období neodmyslitelně patří a jejich navštěvování je pro mnohé z nás velmi příjemnou tradicí vonící po svařáku či teplé medovině. Ještě větší vrásky na čele však udělalo toto rozhodnutí trhovcům, kteří s účastí na trzích a jarmarcích počítali a kteří už si na ně připravovali sortiment, z jejichž prodeje měli mnozí z nich vyžít několik dalších měsíců. A přesně kvůli tomu se jim minimálně Brno (respektive brněnská komunikační agentura PROMO PLANET) rozhodlo pomoci vytvořením virtuálních vánočních trhů, které můžete navštívit z pohodlí vašeho domova přes iPhone, iPad, Mac či jinou elektroniku s přístupem k internetu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Hlavním účelem trhů je pomoci stánkařům s online prodejem jejich zboží, které by bylo jinak k dostání právě na brněnských trzích. To vše je přitom „zabaleno“ do líbivého grafického kabátku ve formě zasněženého 3D náměstí s vánočním stromkem, pódiem, které slouží k navolení doprovodné hudby, a samozřejmě jednotlivými stánky, které jsou de facto malými rozcestníky do eshopů. Jasně, v žádném případě se nedá hovořit o plnohodnotné náhradě klasických vánočních trhů a nemá smysl si nalhávat, že tomu tak není. Pokud si však neumíte advent představit bez nákupu zboží, které je v jeho průběhu na stáncích k dispozici, je tohle fajn cesta, jak se k němu dostat.

Brněnské vánoční trhy můžete navštívit zde