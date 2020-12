Okořeňte svou (vánoční) komunikaci přes iMessage pomocí skvělých LsA nálepek

Používáte pro komunikaci se svým okolím zprávy iMessage? Pak pro vás máme tip na vychytávku, kterou je můžete solidně ozvláštnit a co víc – udělat z nich ještě víc jablíčkářský komunikátor. Do iMessage si totiž můžete stáhnout naší parádní sadu animovaných pohyblivých nálepek, které dokáží v mnoha situacích nahradit klasická slova. Tyto samolepky jsou navíc zcela zdarma, díky čemuž jsou dostupné prakticky komukoliv – ostatně, stejně jako náš magazín, který pro vás s chutí tvoříme. Pokud tedy naše nálepky ještě nemáte, dejte jim šanci. Věříme, že si je stejně jako my zamilujete.

LsA nálepky můžete ZDARMA stáhnout zde