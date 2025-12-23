Vánoční playlisty na Apple Music, které stojí za poslech

Vánoce se pomalu, ale jistě blíží. Ať už patříte mezi ty, kdo mají doma stromeček už od konce listopadu, nebo si adventní atmosféru začínáte užívat až těsně před Štědrým dnem, jedno je jisté – bez hudby by to nebylo ono. Apple Music vždy přináší celou řadu tematických playlistů, které vám pomohou naladit se na sváteční vlnu – od popových hitů přes nestárnoucí klasiku až po české koledy.
Essential Christmas
Pokud máte rádi výlety do hudební historie, pak zajísté oceníte playlist s názvem Essential Christmas. Pokud si jej zvolíte, bude vám do uší hrát například Nat „King“ Cole, Chuck Berry, The Ronettes, Frank SInatra nebo Beach Boys. Tvrůci tohoto playlistu ale nezapomínali ani na současné interprety nebo na staré dobré Wham.
Classical Christmas – svátky v tónech Louskáčka a Adeste Fideles
Pokud si Vánoce představujete v klidném tempu, s vůní jehličí a tóny klasické hudby, Classical Christmas vás okouzlí. Obsahuje výběr nejznámějších instrumentálních i vokálních skladeb, které k Vánocům neodmyslitelně patří: suita z Louskáčka, klasické koledy v podání pěveckých sborů, ale i slavné Adeste Fideles v interpretaci legendárních tří tenorů. Perfektní playlist pro chvíle, kdy chcete zpomalit a vychutnat si opravdový klid svátků.
Christmas Pop Hits – vánoční energie v popovém kabátku
Pokud milujete pop a Vánoce si představujete jako směs třpytek, úsměvů a chytlavých melodií, pak by ve vaší knihovně rozhodně neměl chybět playlist Christmas Pop Hits. Najdete tu všechny hvězdy, které k tomuto období neodmyslitelně patří – Ariana Grande, Kelly Clarkson, Wham!, Justin Bieber nebo Mariah Carey. Playlist se navíc průběžně aktualizuje, takže kromě osvědčených klasik vás čekají i novější hity, které dokazují, že vánoční pop má pořád co nabídnout.
100 Greatest Christmas Songs Ever – všechno, co k Vánocům patří
Pokud nechcete vybírat a chcete mít jistotu, že na nic nezapomenete, sáhněte po playlistu 100 Greatest Christmas Songs Ever.
Najdete v něm přes pět hodin té nejznámější vánoční hudby z celého světa. Od Michaela Bublého přes Whitney Houston a Eltona Johna až po Bruce Springsteena. Tento výběr je jako hudební vánoční strom – každý si na něm najde svou oblíbenou ozdobu.