Práce Applu na AirPower stále pokračují

Nekonečný příběh. Tak přesně takto by se dala bez jakékoliv nadsázky popsat snaha Applu vytvořit vlastní bezdrátovou nabíječku schopnou inteligentně nabíjet jakékoliv podporované zařízení kdekoliv na sobě maximálním výkonem, což je věc, kterou v současnosti žádná nabíječka neumí. Práce na tomto projektu potvrdil před pár hodinami velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje tvrdí, že ačkoliv Apple odložil už několikrát projekt multifunkční bezdrátové nabíječky k ledu, stále je odhodlán jej dotáhnout ke zdárnému konci a nyní na něm opět pracuje. Jak daleko v něm je nicméně zdroje neprozradily a ve výsledku to není ani příliš důležité, jelikož jsme v minulosti již několikrát slyšeli například to, že byl Apple již s nabíječkou prakticky hotov, ale nakonec její uvedení odpískal kvůli špatným výsledkům při testování prototypů. Ty se měly podle dostupných informací přehřívat a v některých případech dokonce i zcela shořet.

Vzhledem k tomu, že uvedení vlastní multifunkční bezdrátové nabíječky by byla ze strany Applu relativně velká věc, kterou bude chtít zcela určitě co nejvíce “prodat”, v tuto chvíli se jako nejpravděpodobnější termín představení může jevit příští rok a podzim, který by měl přinést minimálně jeden zcela bezportový iPhone, se kterým by právě nový typ bezdrátové nabíječky dával smysl. Vzhledem k neúspěchům z předešlých let však doporučujeme nemít velká očekávání – u tohoto produktu je totiž třeba více než u čehokoliv jiného zdůraznit, že dokud jej fyzicky neuvidíme, nemá smysl se na něj jakkoliv těšit.