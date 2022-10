Máte doma originální MagSafe nabíječku? Apple vám pro ní vydal aktualizaci

Aktualizovat jde v dnešní době takřka vše. Skvělým příkladem je i dva roky stará bezdrátová nabíječka MagSafe z dílny Applu, která se sice na první pohled může prezentovat jako “hloupá”, firmwary pro ní však Apple přesto vydává. A právě jeden takový vydal i před pár hodinami.

Jelikož vychází aktualizace pro Apple MagSafe v naprosté tichosti a nejsou k nim k dispozici ani žádné technické popisy či cokoliv podobného, mohou uživatelé jen hádat, co updaty přináší. Nicméně vzhledem k nedávnému vydání iPhonů 14 (Pro) a pátečnímu startu prodejů iPhonů 14 Plus je pravděpodobné, že se update točí právě kolem nich. Co se pak týče jeho označení, to je 255.0.0.0 a na MagSafe přepisuje starší 247.0.0.0. Kontrolu firmwaru provedete přes Nastavení vašeho iPhonu, kde je MagSafe nabíječka po připojení viditelná v sekci Obecné – Informace – Nabíječka Apple MagSafe. Je nicméně poměrně zajímavé, že její instalace není jakkoliv vynutitelná a tak ve výsledku jedinou věci, kterou lze učinit pro to, aby nějakým způsobem proběhla, je připnout MagSafe nabíječku ke kompatibilnímu iPhonu a pak už jen čekat, než vše proběhne. Zda se tak stane za minutu, hodinu či den je ale čistě na MagSafe.