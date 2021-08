5 produktů, které Apple zrušil

O Applu se ví, že při navrhování nových produktů zkouší ohromit svět novými technologiemi, a tím pádem často riskuje (či spíše dříve riskoval). Je tomu již nějaká chvíle, kdy jsme se dočkali přešlapu v podobě bezdrátové nabíječky AirPower, která nám měla umožnit nabíjet vedle sebe zároveň iPhone, Apple Watch a AirPods. Jak ale jistě víte, Apple poslal tento projekt po roce a půl čekání k ledu, za což si vysloužil posměch jak od konkurence, tak od svých vlastních uživatelů. Není to avšak první průšvih Applu na poli produktů. V následujících řádcích vám povíme hned o dalších čtyřech produktech, které byly zrušeny po vydání, nebo nebyly vydány vůbec.

Pippin

Toto zařízení bývá mnohými označováno jako největší omyl jablečné společnosti v historii. V roce 1994 oslovila japonská společnost Bandai Apple s myšlenkou spolupracovat na vývoji „light“ verze Macintoshe určeného pro hry. Applu se to zdálo jako dobrý nápad, a tak v roce 1996 vyšel Pippin. Na trh přišel zprvu pouze se čtyřmi hrami a s vysokou cenovkou 599 dolarů. Vtipné je, že se vše dělo v době, kdy tomuto segmentu dominovaly konzole Sony Playstation a Sega Saturn s mnohem bohatším výběrem her. Po letech se prodalo pouhých 42 tisíc kusů. Steve Jobs po svém návratu do čela společnosti tento projekt, podobně jako Apple Newton a Apple Quicktake, o nichž si řekneme níže, zrušil.

Apple Quicktake

Věřte nebo ne, ale Apple se snažil uplatnit i na trhu s digitálními fotoaparáty. Jedním z prvních digitálních fotoaparátů na trhu se stal QuickTake vydaný v roce 1994. Dorazil s obrovskou cenovkou 749 dolarů, bez zoomu a s pomalým ukládacím prostorem. Je nutné říct, že jablečná společnost nedokázala konkurovat kupříkladu Kodaku, Canonu nebo Fuji. V krátké době přišly tři modely tohoto produktu, které se lišily malými vylepšeními a nižší cenou. Nakonec se na něj vzpomíná jako na další produkt, který zrušil Steve Jobs.

Apple Newton

Tento produkt by se dal označit za pradědečka dnešních iPhonů a iPadů. Byl dodáván se stylusem a měl dokonce zvládnout rozpoznat ručně psaný text, jenž by byl následně převeden do digitální podoby. Pro tento stroj byl také vytvořen specifický operační systém NewtonOS. Po nevýrazných prodejích a poměrně tragickému rozpoznání ručně psaného textu byla produkce v roce 1998 ukončena, což vhledem k šestileté přípravě mezi lety 1987 až 1993 nikomu v Applu radost neudělalo. Jak již uvádíme výše, Apple Newton zrušil Steve Jobs.

MacBook Pro v Cellular verzi

Je dost možné, že tato poslední část vás překvapí nejvíce. V roce 2007 Apple pracoval na mobilní verzi MacBooku Pro, jenž pochopitelně světlo světa nikdy nespatřil. V roce 2011 se jeden z prototypů ukázal na eBay. Prodávající uvedl, že dostal tento stroj na náhradní díly. MacBook Pro v Cellular verzi měl mít anténu implementovanou v displeji a na základní desce slot pro SIM kartu. Je to rozhodně škoda, jelikož by takový MacBook Pro své upotřebení určitě našel.

AirPower

Byť už v úvodu o tomto produktu hovoříme, nemůžeme jej znovu nezmínit. Psal se rok 2017 a Apple po boku iPhonů 8 a iPhonu X, které již konečně začaly podporovat bezdrátové nabíjení, představil nenápadnou nabíjecí podložku AirPower. Ta měla dokázat bezdrátově nabíjet iPhone, Apple Watch a AirPods. Společnost tehdy řekla, že se produktu dočkáme někdy v příštím roce. Po několika měsících se ale začaly objevovat zvěsti, že není vše v pořádku. Tu a tam se sice vyrojily zprávy o začátku výroby, ovšem brzy se ukázaly tyto informace jako nepravdivé. A jak to s AirPower dopadlo už všichni ví. Osobně si ale myslím, že nějakou obdobu AirPower ještě v budoucnu uvidíme.