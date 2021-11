PureVPN nabízí nejlepší VPN pro Mac a iPhone s 88% Black Friday slevou

Komerční sdělení: VPN se v poslední době všemožně na internetu řeší čím dál tím více. A rozhodně se není čemu divit, jelikož uživatelé mají také čím dál tím větší strach o své soukromí a všeobecnou bezpečnost na internetu. Pokud se totiž rozhodnete webové stránky procházet bez jakékoliv ochrany vaší identity, tak o vás poskytovatelé mohou zjistit nespočet osobních informací, což rozhodně není něco příjemného. Díky VPN jste schopni všechny tyto starosti hodit za hlavu, jelikož s jeho pomocí můžete zamaskovat svou IP adresu, lokalitu, ve které se nacházíte, společně s ostatními citlivými informacemi, které by se jinak mohly dostat do nepovolaných rukou. Pojďme si společně v tomto článku ukázat, k čemu se VPN hodí a co vlastně umí. Nakonec vám pak poskytneme více než 88% slevu na skvělou VPN službu PureVPN.

Proč by vás mělo VPN zajímat

V úvodu tohoto článku jsem nakousl informace o tom, že vás VPN služby dokáží skvěle ochránit na internetu nejen při procházení webových stránek. Někteří z vás ale dost možná neví, co to vůbec VPN je. Jedná se o zkratku názvu Virtual Private Network, tedy virtuální privátní síť. Pod tímto pojmem si toho moc nepředstavíte, a proto se pojďme přesunout jednoduše do praxe, kde se funkčnost VPN vysvětluje nejjednodušeji. Pokud se při prohlížení webu budete chránit prostřednictvím VPN, tak si můžete být jistí tím, že o vás poskytovatel nezjistí žádné informace. VPN slouží totiž jakožto prostředním mezi vámi a webovou stránkou, na kterou se chcete připojit. Tímto prostředníkem se rozumí server, který se může nacházet kdekoliv ve světě. Vaše připojení tedy prvně putuje k tomuto serveru a až poté dochází k připojení na webovou stránku. Tato webová stránka díky tomu nebude zjistit, kde se nacházíte vy osobně a namísto toho zjistí pouze to, kde se nachází onen VPN server. Navíc k tomu, kromě vaší polohy dojde také ke skrytí IP adresy a všech ostatních citlivých dat. Pokud VPN nevyužijete a připojíte se na webovou stránku přímo, tak jí jednoduše poskytnete nespočet cenných informací, se kterými pak může pracovat. Kromě toho, že VPN služby dokáží vaše citlivé údaje skrýt, tak mimo jiné dochází také k jejich šifrování.

Co se týče výběr ideální VPN služby, tak byste měli vědět, že jich existuje opravdu nespočet. Jen několik málo z nich je ale spolehlivých, důvěryhodných a jednoduše dobrých. V naší redakci již delší dobu využíváme službu PureVPN, se kterou jsme doposud nikdy neměli žádné problémy. Jedná se o jednu z nejvíce využívaných VPN služeb, které můžete sehnat. Více důvodů, proč byste měli sáhnout právě po PureVPN a nikoliv po nějaké jiné konkurenční službě najdete v následujícím odstavci. Pokud již nyní o PureVPN přemýšlíte, tak je právě teď ideální možnost pro jeho předplacení. Díky speciální Black Friday akce a našemu dodatečnému slevovému kódu jste schopni PureVPN získat s více než 88% slevou, což se prostě vyplatí. Nikdo na trhu vám nenabídne takto skvělou cenu ve spojení s nadměrně kvalitními službami, které PureVPN nabízí.

PureVPN je ta nejlepší volba

Oproti ostatním službám vám PureVPN dokáže nabídnout rychlost, stabilitu a spolehlivost – při využívání VPN byste neměli vůbec pocítit, že jste k VPN připojeni, což tedy PureVPN bez problémů splňuje. Kromě toho je nutné zmínit, že PureVPN žádným způsobem neuchovává žádné vaše osobní informace či jakákoliv data. K čemu by vám totiž bylo VPN, pokud by služba, která ho provozuje, sbírala vaše citlivá osobní data – je ale nutné zmínit, že několik takových služeb bohužel existuje. Důležité je také to, aby aplikace, které PureVPN na jednotlivá zařízení nabízí, byly pro uživatele co možná nejvíce jednoduché a intuitivní. Zapnutí VPN a připojení se k serveru by tak nemělo trvat více než pár sekund a pár kliknutí. Z vlastní zkušenosti vám mohu potvrdit, že PureVPN nabízí opravdu jednoduché aplikace, ze kterých jste schopni celou službu velmi jednoduše ovládat. V aplikacích PureVPN se zorientujete prakticky ihned po spuštění, maximálně do několika málo sekund.

Pokud máte starosti ohledně toho, zdali budete schopni PureVPN spustit i na vašem zařízení, tak věřte, že tyto starosti můžete okamžitě hodit za hlavu. PureVPN je totiž k dispozici na všechny operační systémy, na které si jen vzpomenete – a na kupu dalších, o kterých možná ani nic nevíte. Samozřejmostí je podpora jablečných operačních systémů, tedy iOS, iPadOS a macOS, kromě nich dále PureVPN nainstalujete i na Windows, Linux, Android a další. V případě potřeby je pak možné PureVPN přímo nainstalovat i do vybraných prohlížečů, herních konzolí apod., což se rozhodně může hodit, pokud chcete být v naprostém bezpečí opravdu kdekoliv. Některé z vás by mohlo zajímat, jak si PureVPN vede na nových jablečných počítačích, které disponují čipy Apple Silicon. Odpověď zní jednoduše – naprosto bezproblémově, jelikož je aplikace plně optimalizována. Pokud při prohlížení webu PureVPN využijete, tak si můžete být jistí tím, že o vás poskytovatel nezjistí absolutně žádné informace – rozloučit se může například s IP adresou, fyzickou adresou a dalšími osobními daty, ke kterým by jinak klasicky získal přístup.

Je nutné zmínit, že PureVPN je možné využít také v několika ostatních situacích. Jak dost možná většina z vás ví, tak například obsah ve streamovacích službách je v každé zemi jiný. Zatímco tedy například ve Spojených státech mají předplatitelé Netflixu či jiné služby k dispozici určitý obsah, tak v Česku tento obsah k dispozici mít nemusíme, a to kvůli autorským právům. Pomocí VPN však tohle omezení můžete jednoduše obejít – stačí, abyste se připojili na server v USA. Následně se stačí na streamovací službu přihlásit a rázem získáte přístup k „zakázanému“ obsahu. Podobně to funguje například i ve hrách, kdy je v určitých zemích například k dispozici nějaký herní předmět či určitá výhoda. Pomocí PureVPN se tak stačí přepnout na server, který se nachází v určitém státu, a svou herní odměnu si můžete jít ihned vybrat. Tohle jsou jen dva z nespočtu případů, ve kterých je mimo jiné možné PureVPN využít. V dnešní době je využívání VPN prostě a jednoduše velice důležité, a to jak z hlediska ochrany soukromí, tak z hlediska toho, že se nemusíte omezovat obsahem, který je k dispozici jen v tuzemsku. PureVPN nabízí více než 6500 serverů po celém světě, které se nachází ve více než 78 státech – a ke všem těmto serverům se můžete jednoduše připojit.

PureVPN nyní seženete s více než 88% slevou

Jak už jsem nakousl výše, tak PureVPN si nyní můžete pořídit s více než 88% slevou. Onu slevu 88 % nabízí samotné PureVPN v rámci akce Black Friday, díky naší spolupráci s touto službou můžete získat ještě další 10% slevu navíc. Tato sleva je opravdu obrovská a opakuje se maximálně jednou do roka, a proto rozhodně s koupí neváhejte. Nabídka je totiž samozřejmě časově omezená a zbývá už jen několik málo hodin. Díky akci a naší slevě je nejvýhodnější pětileté předplatné, které bez slevy vychází na 657 dolarů. Po 88% slevě, kterou nabízí samotné PureVPN, se rázem dostanete na pouhých 79.95 dolarů, což je sleva celých 577.05 dolarů. Pokud navíc k tomu využijete ještě náš 10% slevový kód, tak na dva roky získáte PureVPN za pouhých 71.95 dolarů (1.20 dolarů měsíčně), což je v přepočtu zhruba 1635 korun (27 korun měsíčně). K dispozici jsou pak ještě také další předplatná ve slevě, a to tříměsíční a roční. Pokud byste chtěli využít tříměsíční předplatné, tak to vás po 39% slevě vyjde na celkově 19.95 dolarů (6.65 dolarů měsíčně), roční předplatné pak vychází na celkově 35.88 dolarů (2.99 dolarů měsíčně).

