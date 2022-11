PureVPN Black Friday: Získejte přístup k HBO Max, Hulu, BBC iPlayer a dalším jen za 1,41 $ měsíčně

Komerční sdělení: Změnou vaší IP adresy do jiné země přes PureVPN se můžete ihned pustit do sledování služeb HBO Max, BBC iPlayer, Hulu a řady dalších streamovacích platforem, které mohou být ve vašem regionu blokovány. Na druhou stranu je ale nutné myslet na to, že i přesto budete potřebovat předplatné k daným streamovacím službám, abyste si vůbec mohli užít jejich obsah.

HBO Max

Na platformě HBO Max můžete sledovat seriály jako The Hype, Pennyworth, Rod draka, Chris Redd: Why Am I Like This, a druhou řadu oblíbeného pořadu Bílý lotus.

Hulu

Hulu se pyšní obrovskou knihovnou, která je plná zajímavého TOP obsahu. Najdete zde seriály a filmy jako The Hair Tales, Představujeme vám Chippendales!, Rosaline (2022), Halloween končí a The Paloni Show! Halloween Special!

BBC iPlayer

Populární streamovací služba BBC iPlayer je dostupná pouze ve Velké Británii, přitom nabízí přístup ke skvělému obsahu. Z něj musíme rozhodně jmenovat například Wreck, EastEnders, Angels of the North, Inside Man a druhou řadu seriálu Tichá dohoda.

Chcete koupit VPN za co možná nejnižší cenu? Black Friday je k tomu skvělou příležitostí, kdy si můžete přijít na prémiovou VPN službu jako PureVPN s bezkonkurenčními cenami a výrazně tak ušetřit.

VPN služba nejen že chrání vaše soukromí a přináší bezpečí při nakupování online, ale také umožňuje streamování nedostupných filmů a seriálů.

Black Friday je prakticky za rohem. Díky tomu si můžete přijít na PureVPN 5letý plán s neuvěřitelnou 87% slevou! Pojďme se na tuto akci podívat detailněji níže.

Předčasný dárek k Black Friday

Ještě před příchodem nákupního svátku Black Friday přichází PureVPN, celosvětově nejrychlejší VPN služba, s neuvěřitelnými slevami: ušetříte 87 % na 5letém plánu. Díky tomu tak cena předplatného klesá na pouhých 1,41 $ měsíčně!

Získejte PureVPN s neuvěřitelnou 87% slevou zde

PureVPN je vysoce kvalitní VPN služba s širokou škálou benefitů. Jednoduše dokáže například obejít regionální zámky a zpřístupnit vám tak obsah na streamovacích platformách jako Hulu, BBC iPlayer či HBO Max. Díky tomu tak můžete jejich obsah streamovat bez jakéhokoliv omezení, nehledě na to, kde ve světě se vůbec nacházíte.

Jak je to ale vůbec možné? Ve skutečnosti je to poměrně jednoduché. Jakožto uživateli vám jen stačí se připojit na jeden z více než 6500 PureVPN serverů, které se nachází ve více než 78 zemích světa. Umístění serveru vybírejte podle streamovací služby, ke které se chcete připojit. Aby toho ale nebylo málo, zároveň můžete počítat s vysokou rychlostí při sledování vašeho oblíbeného obsahu, jelikož rychlost VPN služby dosahuje až neuvěřitelných 20 Gbps.

Komplexní VPN s řadou funkcí

Kromě toho, že vám umožní přistupovat ke streamovacím platformám bez ohledu na reálnou polohu, je PureVPN také skvělou volbou pro ochranu soukromí a celkové zabezpečení online. Nejen že je veškerý přenos šifrován prostřednictvím AES 256-bit, ale zároveň disponuje řadou dalších funkcí jako kill switch, kvantově odolnými šifrovacími klíči a podobně.

Tato VPN služba z Britské Panenské ostrovy se navíc vyznačuje svou politikou, kdy o uživatelích nesbírá žádné data neboli logo. Podle toho je taktéž KPMG-verified neboli ověřená. V praxi to znamená, že žádné vaše osobní data nejsou nikam ukládány. PureVPN navíc nabízí nesmírně jednoduché aplikace pro všechny důležité platformy, například Windows, macOS, Android, iO, Huawei. Zároveň je kompatibilní s chytrými televizory a herními konzolemi.

Pokud byste při používání PureVPN narazili na jakékoliv problémy, stačí se obrátit na nepřetržitou 24/7 technickou podporu. Kdybyste s kvalitou služeb od PureVPN nebyli spokojeni, můžete požádat o vrácení peněz během prvních 31 dní!