Ušetřit díky VPN? Ano, i na internetu platí, odkud klikáte

Možná to znáte – hledáte letenku, hotel nebo třeba streamovací službu, všechno vypadá dobře, ale když se podíváte za pár hodin z jiného zařízení nebo přes mobil místo počítače, cena je najednou jiná. A ne, není to náhoda. Vítejte ve světě cenové diskriminace na internetu.

Stejný produkt, jiná cena – podle toho, odkud jste online

Firmy už dávno neukazují ceny všem stejně. Webové stránky velmi často přizpůsobují ceny podle toho, z jaké země se připojujete, jaký používáte jazyk, měnu nebo třeba zařízení. Výsledkem je, že zatímco někdo si stejný hotel zarezervuje za 1 800 korun, jiný za něj zaplatí klidně 2 400 korun – jen proto, že je z jiné části světa. A když si vezmete, kolik podobných nákupů člověk za rok udělá, začíná se to docela nasčítávat.

Sám jsem si to nedávno vyzkoušel při rezervaci hotelu v Thajsku. Rozdíl mezi připojením z české IP a thajské byl víc než citelný – a ve finále rozhodl o tom, kterou variantu jsem zvolil. A přesně tady přichází ke slovu VPN.

VPN jako jednoduchý trik, jak obejít cenovou past

Díky VPN si totiž můžete změnit IP adresu a tvářit se, jako byste se k internetu připojovali třeba z Velké Británie, Německa, Turecka nebo rovnou ze země, kde se nachází destinace, do které míříte. U hotelů a letenek to bývá často výhoda – právě připojení z cílové země totiž leckdy odhalí ty nejnižší ceny.

Ať už hledáte hotel, nebo si jen chcete koupit YouTube Premium levněji, stačí pár kliknutí v aplikaci Surfshark VPN a během chvilky můžete porovnávat ceny z několika zemí. Navíc, když to vezmete přes mobil a pak přes počítač, případně zkusíte stránku otevřít i v anonymním režimu, velmi rychle zjistíte, že rozdíly jsou reálné. A někdy dost výrazné.

Proč právě Surfshark? Protože je jednoduchý a funguje

Na trhu je dnes VPN služeb spousta, ale Surfshark vyniká tím, jak dobře je zvládnutý po stránce jednoduchosti a funkčnosti. Vše je v češtině, aplikace funguje jak na iPhonu, tak na Macu, a co je možná nejpraktičtější – jeden účet vám vystačí na neomezený počet zařízení, takže ochráníte klidně celou rodinu.

Využívám ho nejen kvůli bezpečnosti na veřejné Wi-Fi, ale právě i kvůli porovnávání cen – a musím říct, že se to často vyplatí. Místo slepé důvěry v to, co mi weby předhodí, si dnes ceny ověřuji. A když můžu díky tomu ušetřit i pár stovek, proč to neudělat?

Vyzkoušet Surfshark a začít šetřit chytře můžete zde

