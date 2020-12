Předplatné PureVPN nyní zakoupíte s 89% vánoční slevou

Komerční sdělení: O službě VPN v dnešní době už dost možná slyšel každý z vás. Pravdou je, že právě pomocí VPN můžete perfektně chránit své soukromí a mít tak klidné spaní – ať už na internetu zrovna děláte cokoliv. Mnoho uživatelé o VPN dost možná slyšelo, většina z nich ale nemusí nutně vědět, zdali jsou schopni VPN využít, popřípadě kterou společnost mají zvolit. Pro ty méně znalé si pojďme prvně říci, co to vlastně VPN je, poté se vrhněme na zodpovězení dalších otázek. Dá se říct, že VPN (Virtual Private Network) funguje jakožto jakýsi prostředník mezi vámi a stránkou, na kterou přecházíte. Při využití VPN se totiž prvně připojíte k serveru, které jsou rozmístěné různě po světě, a až poté k samotné stránce (či službě). To znamená, že se můžete nacházet doma v pokojíčku v České republice, služba si však bude myslet, že se připojujete odněkud jinudy.

Všechna data, která se skrze VPN přenesou, jsou vždy automaticky šifrována. Dá se říci, že pokud chcete být na internetu v opravdovém bezpečí, tak je VPN naprosto nutností – jedná se o základní stavební kámen. VPN o vás dokáže skrýt prakticky všechno – vaši fyzickou adresu, IP adresu, zařízení, které používáte a mnoho dalšího. Jednotlivých služeb, které dokáží VPN zprostředkovat, je na světě k dispozici hned několik. Bohužel, některé ale mají špatnou pověst, jelikož měly sbírat osobní data uživatelů – k čemu vám pak je VPN, když vaše data sbírá samotný poskytovatel této služby. Jednoduše řečeno byste se měli pouze registrovat a stáhnout si aplikaci – tím to končí. Přesně takto to má nastaveno PureVPN, který si navíc v rámci speciální vánoční slevy můžete pořídit až s 89% slevou.

PureVPN jakožto nejlepší možnost

Dost možná se ptáte, proč byste si měli oproti jiným poskytovatelům vybrat právě VPN. Důvodů je v tomto případě hned několik – už v odstavci výše jsem nakousnul, že PureVPN o svých zákaznících nesbírá absolutně žádná data, což je naprosto zásadní. PureVPN vás dokáže při brouzdání na internetu udělat kompletně anonymním – skryje vaši IP adresu, fyzickou adresu a všechna ostatní data, která by jinak mohl kdokoliv zneužít. Při použití VPN nemá prakticky nikdo šanci zjistit, kdo vlastně jste, anebo kde se nacházíte – jedná se tedy o nejjednodušší možnost, jak se v dnešní moderní době chránit. Dobrou zprávou je, že PureVPN spustíte na všech vašich zařízeních. Konkrétně je aplikace k dispozici na iPhonu a iPadu, dále na Macu, počítačích s Windows či Linuxem, a také na Androidu.

Poskytoval PureVPN se v současné době chlubí více než 6500 aktivními servery, které jsou k dispozici po celém světě. Bezpečnost každopádně není to jediné, co díky PureVPN získáte. Vzhledem k tomu, že PureVPN dokáže virtuálně změnit místo, na kterém se nacházíte, tak můžete obejít různá omezení, jež jsou spjatá s vaší lokalitou. Konkrétně tak lze PureVPN využít k aktivaci předplatného Disney+ a jiných služeb, které si v Česku klasicky nepředplatíte, anebo jej můžete využít pro získání exkluzivních herních předmětů, které mohou být také k dispozici jen a pouze v určitých státech. PureVPN vám může automaticky určit nejlepší server, anebo si samozřejmě můžete sami vybrat, k jakému konkrétnímu serveru v jakékoliv zemi se připojíte.

Vánoční akce

Jak už jsem zmínil výše, tak PureVPN v současné době nabízí speciální vánoční akci, díky které můžete tuto službu získat až s 89% slevou. Konkrétně se tato sleva vztahuje na pětileté předplatné, za které byste klasicky zaplatili 657 dolarů. Kdokoliv si však momentálně může PureVPN předplatit na 5 let za pouhých 79 dolarů, což je sleva 88 %. Pro čtenáře magazínu Letem světem Applem však máme k dispozici ještě další slevu, díky které ušetříte dalších 10 dolarů. Dohromady tak za 5 let předplatného PureVPN se všemi funkcemi zaplatíte pouhých 69 dolarů, což je 89% sleva z původní částky. Pokud byste provedli přepočet, tak vás jeden měsíc předplatného po této slevě vyjde na 1.15 dolarů, což je naprosto bezkonkurenční nabídka, která se nebude opakovat. Rozhodně tedy neváhejte a předplaťte si PureVPN dřív, než celá akce skončí.

PureVPN zakoupíte s 89% slevou pomocí tohoto odkazu