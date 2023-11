PureVPN nabízí nejlepší VPN (nejen) pro Mac a iPhone s 85% Black Friday slevou

Komerční sdělení: Pokud chcete být v dnešní době na internetu ve stoprocentním bezpečí, tak je prakticky nutné, abyste si pořídili VPN. Právě pomocí VPN můžete perfektně ochránit své soukromí bez obav o tom, co se zrovna děje za vašimi zády. I přesto, že se služby VPN v poslední době čím dál tím více rozrůstají, tak pořád existuje nespočet jedinců, kteří váhají, popřípadě kteří ani neví, co všechno VPN vlastně umí a proč by si ho měli pořídit. V tomto článku se společně podíváme na základní věci, které byste o VPN měli vědět. Na konci pak pro vás máme tip na skvělou VPN službu, kterou nyní můžete pořídit s až 85% slevou.

Co je to VPN?

VPN je zkratka pro Virtual Private Network, tedy česky virtuální privátní síť. Tohle rozebrání zkratky vám toho samozřejmě moc neřekne, a proto si funkčnost a možnosti VPN rozebereme. Svým způsobem se dá říct, že VPN slouží jakožto jakýsi prostředník mezi vámi a webovými stránkami. V případě, že webové stránky prohlížíte bez tohoto prostředníka, tak o vás poskytovatelé stránek mohou získat nespočet informací – například IP adresu, údaje o poloze a další citlivé informace. Při použití VPN dojde k zamaskování všech těchto informací, jelikož se připojíte k jednomu ze speciálních serverů, které jsou rozmístěné různě po světě, a až poté se přesunete na webovou stránku. To znamená, že v realitě se můžete stále nacházet v České republice, avšak webová stránka si bude myslet, že se připojujete úplně odněkud jinudy.

Navíc k tomu o vás webová stránka ani poskytovatel samozřejmě nezjistí žádné informace. Je nutné zmínit, že veškerá data, která se skrze VPN přenesou, jsou automaticky šifrována. Služeb, které VPN nabízí, je na světě k dispozici opravdu mnoho. Zajímat by vás ale mělo především to, aby byla tato služba co možná nejvíce spolehlivá, rychlá a stabilní. Aplikace, skrze kterou VPN ovládáte, by pak měla být co možná nejjednodušší, abyste nemuseli nic řešit. Na našem magazínu jsme se již párkrát zmínili o PureVPN, což je služba, kterou v redakci používáme už delší dobu a jsme s ní velice spokojení. Ve spojení s PureVPN se nám podařilo pro naše čtenáře v rámci akce Black Friday získat až 85% slevu.

Proč vybrat PureVPN?

Jak už jsem zmínil výše, tak poskytovatelů VPN je na světě opravdu mnoho. Nyní se možná ptáte, proč byste si vlastně měli vybrat zrovna PureVPN a nikoliv nějakou jinou službu? Důvodu v tomto případě existuje hned několik. Vzhledem k tomu, že je VPN funkce, která má co možná nejlépe ochránit vaše soukromí, tak je nutné, aby poskytovatel VPN o vás nesbíral žádné údaje – v takovém případě totiž VPN prostě nedává smysl. Tohle samozřejmě PureVPN splňuje a nesbírá o uživatelích naprosto žádná data. Dalším důvodem je, že PureVPN můžete spustit na jakémkoliv vašem zařízení. Kromě toho, že je k dispozici na jablečná zařízení, tedy na iPhone, iPad či Mac, tak jej bez problémů spustíte i na počítačích se systémy Windows či Linux, popřípadě na telefonech s Androidem. Při prohlížení webu s využitím PureVPN o vás poskytovatelé nezjistí absolutně nic, jelikož dochází ke kompletnímu skrytí vašich reálných informací. Namísto toho jsou poskytovateli podstrčeny náhodné údaje, které jsou nepoužitelné.

Služby VPN lze ale samozřejmě využít i v několika jiných situacích. Vzhledem k tomu, že se díky VPN můžete virtuálně přesunout kamkoliv na světě, tak můžete získat například přístup k obsahu, který v Česku není k dispozici. Může se jednat například o nějaké služby, pořady, herní předměty, webové stránky a další. V takovém případě vám stačí, abyste si vybrali stát, do kterého se chcete virtuálně přesunout, a poté v rámci aplikace párkrát kliknout. PureVPN je samozřejmě stabilní a rychlý, tudíž při jeho využívání nepocítíte žádnou odezvu či pomalé načítání stránek jako to je u některých konkurenčních poskytovatelů VPN. V současné době nabízí PureVPN více než 6500 serverů ve více než 78 státech, ke kterým se můžete připojit. I tato informace vypovídá o mnohém. Jen pro příklad, v Evropě je k dispozici přes 3000 serverů, v Americe pak více než 2300 serverů. A pokud vlastníte MacBook s Apple Silicon, tak vás potěší fakt, že je aplikace PureVPN plně optimalizovaná pro tyto čipy a běží zcela bez problémů.

Sleva Black Friday 85 %

O pár odstavců výše jsem nakousl speciální akci Black Friday, díky které můžete PureVPN získat s 85% slevou. Konkrétně se tato sleva vztahuje na pětileté předplatné, které klasicky bez slevy vychází na 705,60 euro. Po 85% slevě, kterou nabízí samotné PureVPN, se rázem dostanete na pouhých 79.95 dolarů, což udává slevu celých 104,03 euro. To znamená, že vás měsíčně po dobu pěti let vyjde toto předplatné jen na 1,73 euro. K dispozici jsou pak ještě také další předplatná, která už však nejsou tak výhodná jako to pětileté. Jedná se tedy o nabídku, která se opakuje pouze jednou ročně a rozhodně byste ji neměli propásnout!

