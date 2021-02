Sledujte na iPhone US Netflix, Hulu, HBO a Amazon Prime v Česku díky PureVPN

V dnešní době máme na internetu přístup prakticky úplně ke všemu – ať už se jedná o filmy, seriály, hudbu a další skvělý obsah. Pravdou ale je, že v určitých zemích je tohoto obsahu k dispozici o něco více, popřípadě může mít lehce jinou formu. Jestliže jste si někdy na internetu našli skvělý pořad, a poté jste jej například v Netflixu nemohli najít, tak věřte, že se nejedná o vaši chybu. Některé pořady, stejně jako streamovací služby, totiž nejsou v České republice dostupné. V tomto článku se ale dozvíte, jakým způsobem můžete v rámci iOS sledovat americký Netflix, Hulu, HBO a Amazon i přesto, že k těmto službám v tuzemsku přístup nemáme – stačí využít VPN.

Zdroj: PureVPN

Něco málo o VPN…

Pokud vás lákají různé pořady, které jsou k dispozici jen na amerických streamovacích platformách, tak byste měli vědět, že se k nim můžete relativně jednoduše dostat. Stačí vám totiž využít nějakou VPN službu. Samotnému VPN už jsme se na našem magazínu několikrát věnovali, pojďme si to ale i přesto shrnout. VPN slouží primárně k tomu, abyste se na internetu cítili v bezpečí. Pokud služeb VPN využijete, tak zkrátka a jednoduše skryjete na internetu svou identitu. To znamená, že vás webové stránky a aplikace nebudou moci sledovat. Při využití VPN se totiž vaše spojení šifruje a prochází přes servery, které jsou umístněné různě po celém světě. Jakmile by si vás tedy někdo vyhlédl a chtěl by vás sledovat, tak se dostane maximálně k samotnému serveru, který nemá s vaší osobou nic společného.

VPN aplikace se automaticky starají o to, aby vás přesměrovaly na nejvíce relevantní server. Pravdou ale je, že si můžete server vybrat také sami, zcela manuálně. Pokud se tak připojíte například k serveru, který se nachází ve Spojených státech amerických, tak si všechny webové stránky a aplikace budou myslet, že se nacházíte právě zde. To znamená, že se rázem stanete Američanem (či kýmkoliv jiným) a získáte přístup k veškerému obsahu, který je obyčejně k dispozici právě jen v USA. Chcete-li sledovat veškeré pořady v plné kvalitě, tak je samozřejmě nutné, aby bylo připojení pomocí VPN rychlé a stabilní. To vám dokáže zajistit společnost PureVPN, která ve světe VPN patří mezi naprostou špičku. PureVPN už dlouhou dobu využíváme v redakci a jsme více než spokojeni. Kromě ochrany na internetu totiž můžeme také sledovat pořady, které u nás klasicky nejsou k dispozici.

Zdroj: PureVPN

Jak na to?

Jestliže se vám výše uvedená možnost pro sledování amerického obsahu zalíbila, tak věřte, že se nejedná o nic složitého a za pár minut se můžete do sledování vrhnout taky:

Prvně je nutné, abyste si stáhli aplikaci PureVPN z App Storu.

Po stažení si u PureVPN vytvořte vlastní účet.

Nyní je nutné, abyste si službu PureVPN předplatili. Připravili jsme si pro vás speciální akci , díky které získáte předplatné PureVPN o 70 % levněji , viz níže.

Po zakoupení se stačí vrátit do aplikace a připojit se k požadovanému serveru , například v USA.

, například v USA. Nyní budete muset aplikaci PureVPN povolit konfiguraci VPN.

Jakmile tak učiníte, tak se aplikace se serverem spojí a je hotovo.

Nyní stačí přejít na stránky požadované služby a vrhnout se na sledování.

PureVPN pořídíte se 70% slevou zde

Proč vybrat PureVPN?

Dost možná se ptáte, proč byste měli sáhnout právě po PureVPN a nikoliv po nějaké konkurenční službě. Jak už jsem zmínil výše, tak v redakci PureVPN využíváme již po dobu několika měsíců. Za tu dobu jsme se nesetkali byť s jediným problémem – rozhodně se tedy nemusíte strachovat, že by bylo připojení pomocí PureVPN pomalé či dokonce nestabilní. Zkrátka a jednoduše se dá říct, že oproti klasickému připojení nepocítíte rozdíl. PureVPN dále nabízí více než 6500 různých serverů po celé zemi, tudíž je rozhodně z čeho vybírat. Mimo to můžete PureVPN využít kromě iPhonu na Android zařízení, dále v macOS, Windows a Linux – chráněni tedy můžete být opravdu kdekoliv. Kromě sledování nedostupného obsahu lze PureVPN využít také ve hrách, a to pro získání speciálních předmětů, které jsou k dispozici jen v určitých zemích.

70% sleva pro naše čtenáře + kupón na dalších 8 dolarů

Chcete-li tedy i vy využít možnosti pro jednoduché sledování nedostupného obsahu a zároveň být při tom chránění, tak si stačí pořídit předplatné PureVPN. Dobrou zprávou je, že jsme si pro naše čtenáře společně s PureVPN připravili speciální akci, díky které můžete dvouletý plán předplatného PureVPn sehnat o 70 % levněji a k tomu si ještě můžete odečíst dalších 8 dolarů z ceny po slevě. Klasicky byste za tento dvouletý plán zaplatili 260 dolarů, pokud však využijete slevu a slevový kód, tak se dostanete na pouhých 72 dolarů na dva roky, což je v přepočtu 3 dolary na jeden měsíc. Chcete-li akci využít, tak přejděte na tento odkaz, vyberte si dvouletý plán, a poté do textového pole pro kupón zadejte Coupon10.

Zkopírovat

PureVPN pořídíte se 70% slevou zde