Jak ochránit váš iPhone a soukromí: 6 tipů, které musíte znát

Jablečné telefony jsou samy o sobě oproti konkurenci o mnoho bezpečnější, což je již delší dobu známý fakt. I přesto se ale najdou určité situace, ve kterých může dojít k ohrožení vašich dat, soukromí a bezpečnosti. Přitom způsoby, pomocí kterých se můžete nejen na internetu chránit, jsou veřejné známé a žádným způsobem se nemění. Pojďme si tyto způsoby společně v tomto článku připomenout.

Pravidelná aktualizace iOS

Apple se o své operační systémy stará opravdu bravurně. Pravidelně vydává všemožné aktualizace, ve kterých kromě přidávání nových funkcí dochází také k opravám bezpečnostních chyb a bugů. Stále ale bohužel existují jedinci, kteří z nějakého neznámého důvodu svá zařízení aktualizovat nechtějí. Nejenže se tímto ochuzují o nové funkce, které jsou mnohdy naprosto skvělé a stačí si na ně pouze zvyknout. Kromě toho se dobrovolně vystavují nebezpečí, jelikož se ve starších verzích iOS nachází profláknuté chyby, které je možné zneužít. Pokud tedy nemáte aktualizováno na nejnovější verzi iOS, učiňte tak v Nastavení -> Informace -> Aktualizace softwaru.

Nainstalujte si VPN

Mezi jeden z nejnovějších a nejmodernějších způsobů, pomocí kterých se můžete nejen na internetu chránit, patří využití VPN. Zkratka VPN znamená Virtual Private Network, tedy virtuální soukromá síť. Tento název vám toho asi moc neřekne, tudíž to pojďme vysvětlit. Pokud VPN využijete, tak se vaše připojení zašifruje – nikdo na internetu pak nebude schopný zjistit, jaké stránky si prohlížíte, co nakupujete, apod. Připojení v tomto případě putuje skrze různé vzdálené servery, které jsou umístěny kdekoliv po celém světě. Pokud by se vás tedy někdo pokusil vystopovat, tak své hledání ukončí právě u tohoto serveru. Tento server vám VPN může vybrat automaticky, mimo to si ale můžete sami určit, k jakému serveru v určité zemi se připojíte. Mezi jednu z nejspolehlivějších služeb, která VPN nabízí, patří PureVPN. Tato služba aktuálně nabízí také speciální akci, díky které si můžete PureVPN vyzkoušet na první týden za 0.99 dolarů.

Škodlivé webové stránky

Pokud se chcete co možná nejefektivněji vyhnout potenciálnímu hacknutí vašeho zařízení, tak je nutné, abyste při procházení internetu před klepnutím prvně přemýšleli. Jen jediné klepnutí vás totiž může dělit od škodlivé webové stránky či od stažení škodlivého souboru, který může ve vašem zařízení způsobit paseku. Naprosto běžné jsou v dnešní době například stránky, které vám nainstalují malware do aplikace Kalendář. Předtím, než se přesunete na nějakou neznámou webovou stránku, se tedy dvakrát rozmyslete – a stejný postup zvolte i při stahování souborů.

10x špatný kód = smazání zařízení

Součástí operačního systému iOS je nespočet různých funkcí, které můžete využít pro posílení vašeho bezpečí a soukromí. V iOS 14.5 jsme se například dočkali přidání funkce, díky které se nás musí vývojáři aplikaci požádat o to, aby mohli sledovat naši aktivitu. Samotným vývojářům se tohle samozřejmě líbit nemusí, jde ale především o ochranu soukromí samotných uživatelů, kteří funkci ocení. Máte-li v iPhonu uložená nějaká data, která se za žádnou cenu nesmí dostat do nepovolaných rukou, tak si můžete mimo jiné aktivovat funkci, která po deseti špatně zadaných kódových zámcích kompletně smaže vaše zařízení. Aktivaci provedete v Nastavení -> Face ID (Touch ID) a kód, kde aktivujtedole Smazat data.

Opatrně na aplikace

Každá aplikace, která se stane součástí App Storu, by měla být bezpečná a ověřená. V minulosti už se ale objevilo hned několik případů, ve kterých ochrana Applu selhala a do App Storu se tak dostala nějaká škodlivá aplikace, která mohla například sbírat data uživatelů, anebo mohla pracovat s nějakým škodlivým kódem. Postupně se navíc počet přidávaných aplikací do App Storu zvětšuje, takže je větší také riziko toho, že nějaká škodlivá aplikace ochranným procesem „proklouzne“. Při stahování aplikací tedy kontrolujte recenze a hodnocení, zároveň nestahujte aplikace s podivnými jmény a od podivných vývojářů. Pokud aplikace nemá hodnocení, tak si instalaci dvakrát rozmyslete a případně zkuste recenze najít například na internetu.

Používejte selský rozum

Posledním tipem tohoto článku je, abyste využívali selský rozum – nutno podotknout, že se jedná snad o to nejdůležitější z celého článku. Pokud totiž budete používat selský rozum, tak se prostě a jednoduše nestane, že byste se například ocitli někde, kde byste neměli. V případě, že se vám bude zdát na internetu či kdekoliv jinde něco podezřelé, tak věřte, že to s největší pravděpodobností podezřelé je. V takovém případě byste měli web, na kterém se nacházíte, urychleně opustit, aplikaci pak případně odinstalovat. Tak stejně berte na vědomí, že vám v dnešní době nikdo nedá nic zadarmo – na výzvy typu vyhráli jste iPhone 16 tedy rovnou zapomeňte a nevěnujte jim ani sekundu vašeho času. Pozor si dávejte především na phishing, tedy na metodu „útoku“, kdy se z vás hackeři či útočníci snaží dostat různé přihlašovací údaje a další data.

