Výhody použití rozšíření VPN pro Mozillu

Komerční sdělení: Začneme od VPN, protože existuje velmi mnoho důvodů, při ji v ĆR používat, ať již jde o zajištění základní bezpečnosti při pohybu v online prostředí, přecházení útokům záludným hackerům nebo pro přistupování k mezinárodním databázím streamovacích služeb.

Co to tedy VPN je? VPN představuje „virtuální soukromou síť“, zabezpečené vzájemné připojení mezi sítěmi nebo uživatelem a sítí. Je službou, která se stará o bezpečí vašich údajů a vaše soukromí. Během připojování k veřejným sítím Wi-Fi dochází k vytvoření šifrovaného tunelu, který skryje vaši IP adresu a vy tak můžete zůstat v anonymitě. Vaše internetové spojení skrze VPN tedy zůstane soukromé i přesto, když budete realizovat skrze veřejnou sít. Služba VPN posílí vaše zabezpečení při transakcích či odesílání a přijímání choulostivých informací.

Jak používat Mozilla VPN a jak to funguje? K ilustraci nám může pomoci třeba tato situace: Karel je na dovolené a ze svého pronajatého apartmánu by rád provedl online nákup. My si můžeme hypoteticky představit, že nějaký nekalý živel do síťové infrastruktury potají pronikl a má možnost sledovat veškerá procházející data (paralelu hledejte třeba v odposlechu telefonu). Pokud ale Karel využije VPN, pak jsou jeho data díky této službě stále v bezpečí, protože zločinec uvidí pouze zašifrovanou verzi jeho dat.

Pokud tedy hledáte bezpečí nebo jiný z výše popsaných aspektů služby VPN, pak čtěte dále, protože právě VeePN může být řešením, které vaše potřeby pokryje.

Co služba VeePN nabízí?

Jako hlavní vlastnosti nutno vyzdvihnout tyto rysy:

POSKYTUJE BEZPEČÍ PŘI MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI

Služba disponuje více jak 2500 servery na 50 místech. To již poskytuje opravdu dobrou anonymitu těm, kteří se potřebují dostat k blokovanému obsahu a službám s omezeným geografickým přístupem. Mezi jednotlivými servery lze tak přepínat ihned a bez omezení.

AŽ DESET SOUČASNÝCH PŘIPOJENÍ

To je celkem velkorysá nabídka, protože obvyklý počet u obvyklých služeb na trhu se pohybuje mezi třemi až pěti zařízeními.

POKROČILÉ ŠIFROVÁNÍ

Používá se to nejvyšší průmyslové šifrování – AES-256, které vaše data ochraňuje proti všem možným hrozbám. Pokud by se někdo snažil takový klíč dešifrovat, potřeboval by na to značný výpočetní výkon a tato operace by mu trvala cca milion let!

NEOMEZENÁ RYCHLOST I ŠÍŘKA PÁSMA

Svá oblíbená videa můžete vždy sledovat bez omezení a pokud by nastalo ukládání do vyrovnávací paměti, pak věřte, že to není vinou VeePN. Služba žádné omezení týkající se rychlosti neklade.

FUNKCE KILL SWITCH (PŘEPÍNAČ ZABITÍ)

S hrozbou se můžete setkat na bezplatné veřejné Wi-Fi, která málo kdy chráněna nebo šifrována. Dojde-li k výpadku sítě, počítač se automaticky opět přenastaví na veřejnou IP adresu poskytnutou providerem. Uživatel však v tomto okamžiku může být odhalen a jeho aktivita může být snadno sledována jiným uživatelem v této síti. Jako prevenci proti tomuto jevu několik služeb VPN nabízí funkci „KILL SWITCH“. Když vaše připojení VPN selže, tento přepínač vaše připojení k internetu zcela přeruší.

KOMPATIBILITA

Aplikaci vpn mozilla můžete použít pro Windows, Mac, iOS, Android, Linux a má instalační příručky pro jiné platformy.

Jistě vás bude zajímat, zda je služba mozilla vpn zdarma. Neomezená a úplná ochrana zařízení pomocí služby je v současnosti za malý poplatek.

Jak VPN pro Firefox funguje?

Rozšíření pro Firefox funguje tak, že šifruje váš přístup na webové stránky, který přesměrovává přes VPN servery. Tímto postupem se vaše IP adresa falšuje a vaše data jsou tak chráněna před možným únikem. Vše výše uvedené se vztahuje pouze na webový přístup, který se děje skrze váš prohlížeč Firefox.

Potřebujete pro svůj prohlížeč rozšíření VPN?

S rozšířením VPN budete moci anonymně surfovat po webu, měnit si polohu z jaké na weby přistupujete, abyste obešli zákazy, i blokovat dotěrné reklamy. V podstatě s tímto rozšířením získáte všechny základní funkce VPN do svého prohlížeče. Díky VPN rozšíření Firefox tedy surfujte, streamujete, hrajte hry a pracujte při současném zachování svého soukromí na internetu.

Je při rozšíření zapotřebí ještě také aplikace?

Rozšíření do prohlížeče můžete používat i samostatně. Nezapomeňte však, že chrání pouze přístupy na weby, které realizujete prostřednictvím prohlížeče Firefox. Stažením a instalací aplikace VeePN můžete chránit veškeré odchozí dění na všech zařízeních, která vlastníte (až 10 zařízení).

Jak ve Firefoxu nastavit povolení VPN?

Pokud jste se pro tento krok rozhodli, stáhněte si rozšíření prohlížeče VeePN, klepněte na ikonu rozšíření ve Firefoxu, nastavte svůj účet a zapněte připojení VPN. To je vše! Nyní již můžete prohlížet webové stránky anonymně a bezpečně.

Skrývá VPN historii procházení?

VPN šifruje váš přístup na web, takže nikdo zvenčí, ať se jedná o vašeho internetového poskytovatele či jiný subjekt, nebude moci zjistit, které stránky jste kdy v minulosti navštívili. Historie prohlížení je však stále uložena v prohlížeči. Lze ji však vymazat manuálně.

Závěrem

Se stále globalizujícím se online přístupem narůstají i hrozby, před kterými je stále obtížnější se chránit. Dobrá VPN služba může být v této situaci velmi silným spojencem v boji proti zneužití vašich dat. Jak ale najít tu nejlépe důvěryhodnou a funkční službu?

Zkusit to s VeePN! Je jednou z těch nejlepších služeb na současném trhu. Přináší mnoho funkcí zabezpečení spolu s uživatelsky přívětivou aplikací a přátelským týmem podpory bude jistě výborným řešením ve všech situacích k zajištění bezpečností, které si můžete vybavit.