Chyba v iOS 13 dělá z bezpečného VPN připojení nebezpečné. Víme, jak jí vyřešit

V posledních aktualizacích operačního systému iOS 13 se nachází obrovská bezpečnostní chyba, která má co do činění s VPN. Na pozoru by se měli mít i uživatelé nejnovějšího operačního systému iOS 13.4, jelikož i v tomto případě není chyba stále opravena. Vůbec poprvé se chybu VPN podařilo objevit v iOS 13.3.1, tudíž na ni 100% trpí všechny verze od iOS 13.3.1 (a možná i starší), až po iOS 13.4. V rámci této chyby dochází k tomu, že se po aktivaci služby VPN nepřesměruje veškerý provoz sítě právě na VPN tunel, ale některá aktivní připojení jsou stále připojena pomocí klasické sítě.

Při aktivaci VPN by se měl iPhone (a potažmo i iPad) zachovat tak, že kompletně utne veškerá aktivní připojení. Po kompletním vypnutí se prvně aktivuje VPN, a až poté dojde k připojení sítě. Takto se vždy 100% zaručí, že se veškerá připojení navážou skrze bezpečný tunel VPN. Bohužel, v iOS 13.3.1 až iOS 13.4 k tomuto přerušení u všech aktivních připojení nedochází, a proto není provoz uživatelů skrze VPN chráněn a šifrován tak, jak by měl. Prvně se tuto chybu podařilo objevit jednomu z uživatelů služby Proton VPN, jenž po nalezení neváhal a okamžitě ji nahlásil společnosti Apple: „Operační systém při aktivaci VPN neutne veškerá připojení. I přesto, že je většina připojení krátkodobých a po chvíli expirují, tak stále existují připojení, která trvají minuty či hodiny a k přepojení na VPN jednoduše nedochází.“

Mezi oběti této chyby patří například oznamovací centrum v iOS, které nevyužívá krátkodobého připojení. Kvůli výše popsané chybě se Proton VPN ohrazuje prohlášením, že v momentální situaci není jeho služba schopná uživatelům zajistit 100% bezpečí: „Ani Proton VPN, ani jakákoliv VPN služba, nemůže uživatelům poskytnou možnost, jak se této chyby zbavit. Operační systém iOS totiž jednoduše po aktivaci VPN neutne veškerá připojení, a poté je znova nenastartuje.“ Není však úplná pravda, že by neexistovalo alespoň dočasné řešení této chyby. Pokud chcete docílit toho, abyste byli pomocí VPN chránění, tak stačí, abyste prvně zapnuli a aktivovali vaši VPN službu, a poté na několik sekund aktivovali režim Letadlo. Tím dojde k ukončení všech připojení. Jakmile režim letadlo opět zapnete, tak se veškerá připojení obnoví, tentokrát však kompletně skrze VPN tunel.