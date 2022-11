Systém macOS se těší skvělému zabezpečení. Potřebuje vůbec VPN?

Operační systém macOS je častokrát označován za jeden z bezpečnějších, čemuž vděčí řadě bezpečnostních funkcí. Tohle tvrzení je ale nutné brát s rezervou. Ačkoliv je systém jako takový chráněný, tak hlavní roli hraje především fakt, že mají Macy podstatně menší podíl na trhu počítačů. Pro útočníky je proto lepší cílit na obecně rozšířený Windows. To se ale týká tradičních útoků. Pokud se totiž zaměříme na zabezpečení při prohlížení internetu, pak je riziko větší a je rozhodně na místě se chránit.

Chránit se na internetu a bránit své soukromí může být o něco složitější. Apple proto do nativního prohlížeče implementoval několik důležitých funkcí. Díky tomu si Safari poradí například s blokováním trackerů, nebo skrytím naší IP adresy. Právě to má na starost funkce iCloud Private Relay (soukromý přenos). Jablíčkáři si ji ale častokrát pletou s možnostmi VPN. Ve skutečnosti bychom však našli nemalé rozdíly. Zatímco jablečná metoda je k dispozici i nativně, tak v druhém případě musíme nejprve stáhnout VPN, následně ji nainstalovat, a až poté se pustit do jejího používání.

iCloud Private Relay vs. VPN

Pojďme tedy rozlousknout zásadní otázku. Jak se liší iCloud Private Relay a VPN, a která z těchto dvou metod nabízí vyšší úroveň zabezpečení? Jak už jsme zmínili výše, ačkoliv je jejich výsledná funkce víceméně podobná, tak fungují trošku jinak. iCloud Private Relay maskuje naši IP adresu při prohlížení webu poměrně jednoduše. Na cílové servery (například webové stránky) se v takovém případě připojujeme přes dva uzly v síti, díky čemuž dokážeme skrýt celou online identitu a zajistit, aby cílový server neměl tušení, kdo se k němu doopravdy připojil.

VPN sice funguje na stejném principu, ale z hlediska možností jde o několik úrovní dál. Kvalitní VPN služba nám totiž nabídne možnost výběru serveru/lokace, přes kterou se následně budeme připojovat do internetu. Díky tomu lze obejít například i geolokační zámky. Jednoduše stačí ve službě zvolit například americký server a navštěvovaný weby si následně budou myslet, že se k nim připojujeme ze Spojených států. iCloud Private Relay žádnou takovouto možnost bohužel nenabízí. Vybrat si můžeme jen to, zda nás má funkce skrýt za IP adresu odvozenou z naší skutečné, nebo ji zvolit pouze na základě země a časového pásma.

V závěru rozhodně nesmíme zapomenout na nejzásadnější rozdíl, který má největší vliv na celkové zabezpečení. Zatímco iCloud Private Relay nás chrání pouze v nativním prohlížeči Safari, kvalitní VPN tak dokáže maskovat veškeré odchozí požadavky z celého počítače. Kromě prohlížeče tak mění IP adresu samotného zařízení, což se projeví doslova všude – například i ve hrách a dalších aplikacích, které komunikují se sítí Internet. Díky tomu tak chrání kompletně celé zařízení při brouzdání internetem.

VPN hraje důležitou roli i v ochraně při připojení k veřejným Wi-Fi sítím. Není totiž žádným tajemstvím, že veřejně přístupné Wi-Fi sítě mohou představovat bezpečnostní riziko. Nikdy totiž nevíte, kdo veškeré přenosy na síti může sledovat, potažmo odposlouchávat, což může vyústit v odcizení citlivých dat v podobě přihlašovacích údajů, platebních karet a dalších. VPN tomuto dokáže spolehlivě předcházet. Kromě zmiňovaného maskování naší IP adresy totiž zároveň kompletně šifruje veškerou naši online aktivitu, díky čemuž nás dokáže zachovat v naprosté anonymitě.

Sečteno podrženo, v oblasti celkového zabezpečení je jasným vítězem VPN. To ale ještě neznamená, že by funkce iCloud Private Relay byla k zahození, ba naopak. Vzhledem k tomu, že je v macOS dostupná již nativně, jde o skvělou možnost schopnou ochrany soukromí při brouzdání internetem v prohlížeči Safari.