iOS 14 se v nové betě naučil změnit výchozí prohlížeč. Jak na to?

Jednou z nejpříjemnějších novinek operačního systému iOS 14 je možnost změnit v něm výchozí prohlížeč. Pokud vám tedy nevyhovuje výchozí Safari, budete si moci již brzy oficiálně jako výchozí prohlížeč nastavit například Google Chrome, který je v App Store dostupný již řadu let. Apple sice dlouho s nasazením této novinky do bety iOS 14 otálel, avšak do té, která dorazila před pár dny již novinku přidal.

Výchozí prohlížeč lze v iOS přenastavit naprosto jednoduše. Stačí totiž jen to, abyste si jej stáhli z App Store, následně jej vyhledali v Nastavení a poté jaj vybrali v podsekci Výchozí prohlížeč, která se zobrazí po otevření daného prohlížeče. Od této chvíle se začnou veškeré internetové soubory nabízené pro otevření v prohlížeči otevírat přes vámi zvolený prohlížeč a nikoliv přes Safari, jak jsme byli až do iOS 14 zvyklí. Je však potřeba podotknout, že aby bylo možné daný prohlížeč nastavit jako výchozí, musí splňovat pravidla Applu, potažmo jej musí vývojáři upravit tak, aby pravidla splňoval. To jinými slovy znamená, že se nedá tak úplně očekávat, že si jako výchozí prohlížeč nastavíte prakticky cokoliv.

Stejnou možnost má Apple v plánu přidat i pro svůj mailový klient, čímž možná potěší ještě více uživatelů než v případě prohlížeče. Nativní Mail je totiž mnohými označován za paskvil, který za konkurenční klienty citelně ztrácí, a k jeho využívání se proto neuchylují. I u mailů budou nicméně platit určitá pravidla pro to, aby mohly být nastaveny jakožto výchozí.