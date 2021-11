S Reloditem můžete hrát na nejnovějších herních počítačích bez čekání

Tisková zpráva: Nové hry vyžadují stále výkonnější počítače i příslušenství. Ty představují poměrně drahou záležitost s krátkou životností, jinými slovy – nevýhodnou investici. Díky službě Relodit si teď může každý okamžitě pořídit vysněný výkonný herní počítač. A to bez kompromisů při výběru grafické karty či procesoru a aniž by musel řešit hotovost nebo předražený nákup na splátky, případně servis a rychlé zastarání hardwaru.

Jednoduše si může svůj herní počítač, herní notebook nebo set pronajmout a po dvou letech si počítač vyměnit za nový. Jedná se o velmi výhodné řešení pro všechny herní nadšence, protože součástí služby, tedy v platbě, je i servis a pojištění proti zničení či krádeži. Občasní i profesionální hráči si tak mohou užívat dokonalé herní zážitky na té nejlepší mašině.

Zdroj: adobestock

Díky službě Relodit může mít každý svůj vysněný herní set už za tři dny doma. A to i přes současnou čipovou krizi, kdy se na některé zboží čeká i půl roku. Relodit má i ty nejmodernější výkonné herní stroje skladem. Zájemce o ně si jednoduše na stránkách www.relodit.cz vybere a vyplní on-line žádost. Po jejím schválení obdrží emailem návrh smlouvy. Pak už stačí si telefonicky domluvit termín, kdy kurýr přiveze k podpisu dokumenty a po podpisu zboží předá. Zákazník pak platí sjednanou měsíční platbu po dobu dvou let. Po uplynutí smlouvy zařízení vrátí, resp. si ho může vyměnit za nové a nemusí řešit, co se starým, většinou těžko prodejným zařízením. Pronájem lze i předčasně ukončit.

Další velkou výhodou je servis a pojištění v ceně. Nestane se totiž, že v případě problému bude muset hráč odevzdat svůj počítač do servisu a dlouhé týdny čekat na jeho opravu. V případě záruční opravy Relodit totiž obratem počítač vymění na potřebnou dobu za jiný funkční, aby herní nadšenci nevypadli z kola. Relodit poskytuje svým klientům rozsáhlý zákaznický servis.

Díky službě Relodit se stává svět počítačových her dostupnější pro všechny nadšence. Začátečníci i nároční hráči se tak mohou těšit i ze skvělého vánočního dárku.

Bližší informace naleznete zde