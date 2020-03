Do herní pecky Plague Inc. dorazí mód, který vám umožni zachránit svět před smrtícím virem

Řada společností se staví po bok jednotlivých vlád a snaží se bojovat proti stále se šířícímu koronaviru, který sužuje čím dál větší část planety. Herní studia pak boj s koronavirem pozvedají na na zcela novou úroveň, jelikož často přicházejí s poměrně unikátními a originálními řešeními, jak se s nákazou vypořádat. Kromě rozdávání her zdarma tak nabízejí také finanční pomoc a psychickou vzpruhu ve formě nejrůznějšího dodatečného obsahu, který má hráče během karantény zabavit a zlepšit osvětu ohledně viru COVID-19. Výjimkou nejsou ani vývojáři legendární hry Plague Inc., kteří se pochlubili rovnou několika novinkami.

Extrémně oblíbenou hru Plague Inc., kde se snažíte pomocí mutací viru nakazit a zabít co nejvíce lidí, není asi třeba příliš představovat. Tenhle počin si vydobyl renomé jak na PC, tak na mobilních zařízeních a zařadil se po bok nejlepších titulů pro iOS a Android. Tvůrci tedy při vypuknutí nákazy příliš neváhali a oznámili, že na boj proti koronaviru vynaloží na 250 tisíc dolarů. Tato částka se podle studia Ndemic Creations rozdělí mezi nadační fond Světové zdravotnické organizace a norskou společnost Coalition of Epidemic Preparedness Innovations. A není divu, zájem o hru nabírá vzhledem k aktuální situaci na obrátkách a Plague Inc. se stalo jednou z nejvýdělečnějších her na App Store. Brzy se navíc hráči dočkají také možnosti přispět přímo skrze hru, a podílet se tak na boji proti nákaze. Vývojáři dále aktivně spolupracují se Světovou zdravotnickou organizací na speciálním módu, jenž vám umožní snažit se virus naopak zastavit a co nejefektivněji potlačit jeho šíření. Místo snahy svůj výtvor rozšířit mezi co nejvíce lidí se tak budete naopak pokoušet vylepšovat zdravotní systémy, řídit karantény, ovlivňovat sociální interakci mezi obyvateli a konzultovat situaci s experty.

„Před 8 lety by nás v žádném případě nenapadlo, že bude svět jednou vypadat přesně jako v Plague Inc. a čelit podobným výzvám. A už vůbec jsme nepřemýšleli nad tím, že naše hra bude to, co pomůže hráčům pandemii překonat a smířit se s ní,“ vyjádřil se vynálezce a tvůrce hry James Vaughn. Rozhodně se však jedná o vítanou iniciativu, která dokonale propojuje soukromý a vládní sektor, což bylo dosud jen těžko představitelné a realizovatelné. Mód bude uveřejněn zdarma pro všechny hráče a studio Ndemic Creations ho podle oficiálního vyjádření vydá co nejdříve. Nezbývá tedy než čekat, jak se aktuální situace bude nadále vyvíjet a zda ke zmírnění a zpomalení šíření herní trh přece jen alespoň částečně přispěje.