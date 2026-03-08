Nové i použité. Na MP.cz si z nabídky herních konzolí určitě vyberete!

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi fanoušky videoher, ale nemáte momentálně na čem hrát, potažmo je vaše herní konzole či počítač takříkajíc „v posledním tažení“, zbystřete. Na Mobil Pohotovosti si totiž můžete vaši oblíbenou herní konzoli pořídit za super cenu a to jak novou, tak i použitou. Nabídka tohoto prodejce je totiž opravdu široká a co víc, plná zajímavých bonusů, které rozhodně při nákupu potěší.
Pokud se rozhodnete například pro nový PlayStation, vězte, že vám k němu prodejce přibalí výkupní bonus 1000 Kč na vaši starou konzoli, potažmo jinou elektroniku, čímž vám dá de facto dodatečnou slevu 1000 Kč. Sáhnete-li naopak po použitém zařízení, přijde u něj rozhodně vhod záruka 12 měsíců, díky které si tak můžete být zcela jistí tím, že nekupujete zajíce v pytli, ale zařízení, na které se můžete spolehnout. A díky tomu, že jsou ceny použitých konzolí nastaveny opravdu nízko, jejich pořízení nebude problém absolutně pro nikoho.
Ať už tedy jste fanoušky Xboxu, PlayStationu či Nintenda, z nabídky Mobil Pohotovosti si to své zaručeně vyberete. Rozhodně se tedy vyplatí se do ní podívat a udělat si radost. Protože v současné době, kdy jsou nové generace konzolí stále velmi vzdálené, koupí té současné rozhodně chybu neuděláte.
Nové i použité herní konzole na Mobil Pohotovosti naleznete zde