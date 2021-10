Oslavte se slovenským iStores otevření nového obchodu ve Forum Poprad skvělými dárečky k nákupu

Komerční sdělení: Máte rádi dárky k nákupu? Kdo by neměl – tím spíš, když stojí skutečně za to. Přesně takové bude od zítřka až do neděle rozdávat slovenský iStores při nákupu na jeho pobočce ve Forum Poprad. Obchod se totiž v tomto nákupním centru přestěhoval na novou, lepší adresu, a nyní konečně otevírá. A jak jinak otevíračku oslavit než dárky pro jeho věrné zákazníky.

Jaké dárky že si pro vás iStores při nákupech na nové pobočce připravil? Při nákupu od 250 € do 499 € od něj obdržíte dárkovou poukázku na 25 € na další nákup, při nákupu od 500 € do 999 € pak poukázku na 50 € a při nákupu od 1000 € pak poukázku dokonce na 100 €. A to není ani zdaleka vše. Zapojit se totiž budete moci mimo jiné i do soutěže o zbrusu nový MacBook Air.

Slavnostní otevření obchodu proběhne konkrétně 22. října v 9:00 s tím, že hostem otevření bude Roman Pomajbo. Máte-li tedy chuť nový jablečný obchod navštívit, v následujících hodinách a dnech máte dokonalou příležitost z toho ještě vytěžit něco navíc.

