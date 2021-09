Lidé protestují před Apple Story proti zavedení jednoho z nejkontroverznějších novinek v historii Applu

Když společnost Apple poprvé oznámila, že chystá nová – a poměrně kontroverzní – opatření, která měla pomoci s odhalením zneužívání dětí a dětské pornografie, zvedla se vlna odporu. Firma nakonec zavedení zmíněných opatření odložila na dobu neurčitou, navzdory tomu se ale před několika Apple Story ve Spojených státech sešli lidé, kteří protestují proti tomu, aby Apple jakýmkoliv způsobem kontroloval obsah, uložený na iCloudu.

Apple počátkem září oficiálně uvedl, že své plány na skenování knihoven na iCloudu za účelem nalezení závadného obsahu zatím odkládá. Opatření se mělo původně vztahovat zatím jen na určité regiony na území Spojených států a mělo být zavedeno v operačním systému iOS 15. Některým uživatelům se ale přesto nelíbí, že Apple vůbec kdy koketoval s myšlenkou na možné skenování obsahu na iCloudu. Tito odpůrci plánovaných nařízení se včera sešli hned před několika různými Apple Store ve Spojených státech, kde dávali najevo svůj nesouhlas s rozhodnutím ze strany společnosti Apple. Protestující požadovali, aby Apple své rozhodnutí opět přehodnotil, a aby namísto odložení zavedení daných opatření plánovaný systém rovnou zrušila.

Protestující, kteří se shromáždili před kamennými značkovými prodejnami firmy Apple, drželi v rukou transparenty s nápisy typu „Nechceme spyware na našich telefonech“. Organizátory zmíněných protestů jsou sdružení Fight for the Future a Electronic Frontier Foundation spolu s řadou dobrovolníků. Protesty se konaly v řadě amerických měst včetně Bostonu, New Yorku, Washingtonu D.C., Atlanty, Portlandu, Minneapolis, Houstonu, nebo třeba San Francisca. Odpůrci nařízení uvádějí, že pokud se Apple ke kontroverznímu kroku přece jenom odhodlá, bude muset čelit „masivním následkům“.