Macwell dbá na zdraví svých zákazníků: Jaká ochranná opatření zavedl?

Komerční sdělení: Aktuálně náš svět sužuje neustále se rozšiřující pandemie nového typu koronaviru, která si již vyžádala několik životů. Z tohoto důvodu jsme se dočkali několika vládních kroků, které nás do jisté míry omezují, ale slouží pro minimalizaci počtu infikovaných. Obchody a servisy po celé České republice k situaci přistupují různě. Jak se k tomu ale staví Macwell a proč se rozhodl k takovýmto krokům?

Společnost Macwell, která provozuje iPhoneServis.cz, má ze zákona dovoleno jet v běžném provozu. V současné době se dá ale jakýkoliv osobní kontakt považovat za určité riziko nákazy, kterému by se mělo raději předcházet. Z tohoto důvodu Macwell provádí příjem a výdej oprav pouze „mezi dveřmi,“ přičemž takto to bude probíhat až do odvolání krizového stavu. Aktuální situace by se rozhodně neměla brát na lehkou váhu a každý takovýto krok dokáže alespoň jemně pomoct. Za zmínku také rozhodně stojí nová služba, kterou nyní servis provádí u každého přijatého i vydaného zboží zcela zdarma. Tou je totiž bezpečná dezinfekce zařízení, což je v současné době klíčem k úspěchu.

Pokud by se vám nyní vyskytla porucha na vašem iPadu či iPhonu, kluci z iPhoneServisu vám jej určitě rádi opraví. Problémem v současné době může být příjem a výdej samotného produktu. To nyní můžete provést buďto skrze kurýra úplně zdarma, který je ale dostupný pouze v Praze, osobním předání, jenž probíhá právě „mezi dveřmi,“ a poštou či přepravcem, kdy pečlivě zabalený produkt pošlete na příslušnou adresu, sdělíte popis závady a telefonicky se domluvíte na dalším postupu.