Disney+ zdražuje a chystá zavedení poplatků za sdílení účtu!

Tak dlouho chodilo zdražování kolem Disney+, až na něj taky došlo. I takto by se s trochou nadsázky dalo interpretovat teprve několik hodin staré oznámení šéfa Disney Boba Igera, který s ním přišel při oznámení finančních výsledků společnosti za uplynulé čtvrtletí. Nutno navíc říci, že oproti konkurenčním službám – ať už hudebním nebo filmovo-seriálovým – je navýšení ceny Disney+ poměrně výrazné. Týká se sice zatím jen USA, nicméně jak minulost mnohokrát ukázala, netrvá zpravidla příliš dlouho a navýšení cen v USA způsobí i navýšení cen ve zbytku světa. Vyšší cena za službu přitom není jedinou špatnou zprávou, kterou Iger vytáhl z rukávu.

Disney počítá u Disney+ konkrétně se zdražením z 10,99 dolarů na 13,99 dolarů – cena tedy povyskočí o dobrých 27 %, což není rozhodně málo. Pokud by stejnou rovnici využilo Disney i v ČR, kde stojí měsíční předplatné služby 199 Kč (při standardním předplacení bez promo akce), znamenalo by to, že by si zde nově účtovalo kolem 253 Kč, což není rozhodně málo. Tím spíš, když mnozí uživatelé poukazují na to, že obsahově je Disney+ mizerné a novinek do něj přibývá velmi málo. Je proto otázkou, kolik diváků by po zdražení Disney+ bylo ochotno platit i nadále.

Jak už navíc zaznělo výše, zdražení není jedinou negativní věcí, kterou Iger oznámil. V rozhovoru s akcionáři totiž zmínil i to, že Disney aktivně zkoumá možnosti, jak zamezit sdílení uživatelských účtů, jelikož se jedná o velký problém, který společnosti výrazně snižuje zisky. Kolik „černých“ diváků takto Disney+ sleduje sice nesdělil, nechal se však slyšet, že jde o významné číslo. Co přesně hodlá Disney s touto záležitostí dělat si sice Iger nechal také pro sebe, nicméně naznačil, že má již připraveny systémy monetizace sdílení, takže je pravděpodobné, že se vydá stejnou cestou jako Netflix a bude tedy vybírat poplatek za sdílení účtu mimo domov. K zavedení má nicméně dojít až někdy v průběhu příštího roku, takže do té doby mohou být alespoň v tomto směru uživatelé zcela klidní.