Mobilní Zaklínač v rozšířené realitě spouští první Velký lov na příšery

Od vydání The Witcher: Monster Slayer už uběhl více než měsíc a vývojáři ze studia Spokko usoudili, že uzrál čas ke spuštění první velké herní události. Hra, která kombinuje virtuální a skutečný prostor pomocí technologie rozšířené reality (stejně jako stále nesmírně populární Pokémon Go), nyní všem lovcům příšer nabízí příležitost, jak snadněji nabýt zkušeností a vzácných předmětů. Během události The Great Hunt, která již probíhá, totiž vývojáři zlepšují vaše zaklínačské vlastnosti. Monstra tak budete moci najít ve čtyřnásobně velké oblasti a společně s tím se vám zlepšují i vaše smyslové schopnosti. Nejen že tak budete moci příšery lépe vystopovat, na mapě jich bude i mnohem víc než obvykle.

První velká událost poběží ve hře až do třicátého září, máte tedy stále dost času si hru zdarma stáhnout z App Storu a vyzkoušet ji tak v době vhodné i pro úplné začátečníky. The Witcher: Monster Slayer zatím slaví relativní úspěchy, jen v prvním týdnu od vydání si hru vyzkoušelo přes milion hráčů, i když šlo převážně o věrné fanoušky z domovského Polska. Jako pokus ke zvýšení popularity a k většímu zapojení hráčské komunity se můžete nyní zúčastnit i foto soutěže na Instagramu. nejlepší fotky od fanoušků budou odměněny pořádnou porcí herní měny.