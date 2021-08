Na iPhonech se dočkáme populárního Monster Ranchera

Na konci devadesátých let se v herním průmyslu objevila značka, která sice u nás moc fanoušků během těch let nezískala, na některých ostatních trzích však bodovala náramně, zvlášť v domovském Japonsku. Tou značkou je Monster Rancher, který se může na první pohled podobat stále oblíbeným Pokémonům, při bližším prozkoumání však stojí na diametrálně odlišném základním konceptu. První dva díly série, ve které monstra primárně nechytáte, ale spíše vychováváte, má teď namířeno i na iOS v balíčku Monster Rancher 1 & 2 DX. Ten bude obsahovat první dvě hry, které vyšly na konci devadesátých let ještě na úplně první Playstation. Níže se můžete podívat na video, jež nový projekt představuje.

Jak už bylo řečeno, v Monster Rancherovi jde především o výchovu monster než o jejich chytání. Přece jenom nejste primárně trenérem, ale „rančerem“. Na vašem ranči se pak o vaše monstra budete poctivě starat, za což vám pak můžou vypomoct s různými prácemi. Nebudete ale ani ochuzeni o bojování v pro to přímo určených arenách. Výsadou původních her bylo samotné získávání monster, které probíhalo pomocí vložení libovolného CD disku do herní konzole. Z něho bylo vygenerováno unikátní identifikační číslo společně s vaším novým monstrem. Protože taková funkcionalita není na mobilních zařízeních proveditelná, nové verze her budou obsahovat virtuální CDčka. Monster Rancher & DX vychází 9. prosince 2021.