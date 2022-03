Na iPhony zamíří populární karetní roguelike Monster Train

Žánr karetních rogueliků už svým zpracováním přímo prosí o porty her z velkých platforem na dotykové obrazovky mobilních telefonů. Neoddiskutovatelným králem takových her je přitom bezpochyby Slay the Spire, které svou mobilní verzi dostalo již minulý rok. App Store je sice zaplaveno obrovským množstvím možných kopií, ty ale většinou posouvají meze, vytyčené právě hrou od Mega Crit, jen málo. Jedním z mála originálních projektů, které posouvají hratelnost karetního rogueliku na novou úroveň, byla jedna z nejzábavnějších her roku 2020, Monster Train od studia Shiny Shoe. Ten se dva roky od vydání své plné verze konečně podívá i na iPhony. Vyplývá to z mimoděk prohozeného sdělení od samotných vývojářů.

Hra původně vyšla na osobní počítače a od té doby se podívala na všechny velké herní konzole. Jednoduché ovládání myší přitom svádí právě k tomu, že byste hru na telefonech čekali dříve. Monster Train staví na původním konceptu Slay the Spire, kdy si v každém z průchodů sestavujete unikátní balíček karet. V Monster Train však nenajdete pouze jednoho hlavního hrdinu. Váš balíček sestává z řady jednotek, které musíte strategicky umisťovat na palubu rozjetého vlaku řítícího se do samotného pekla. Vývojáři se zatím nepodělili o přesné datum vydání, ujistili ale, že se na mobilní verzi hry pilně pracuje.