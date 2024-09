Na Apple Arcade míří osm nových her včetně Balatro+ a NBA 2K25 Arcade Edition

Apple Arcade rozšiřuje svou kolekci více než 200 zábavných titulů o osm nových her. Nejnovější várka her nabízí něco pro každého člena rodiny, od vzrušujících karetních her, kde si budujete vlastní balíček, až po sportovní tituly. To vše navíc bez reklam a nákupů v aplikacích. Apple Arcade dnes přivítá tři nové tituly: NFL Retro Bowl ’25, vůbec první hru na Apple Arcade s licencí od NFL, Monster Train+ a prostorovou hru Puzzle Sculpt pro Apple Vision Pro.

Apple Arcade každý měsíc rozšiřuje svou nabídku o nové tituly a aktualizace. 26. září 2024 si hráči budou moct sestavit vlastní balíček a zkusit překonat náročné výzvy v karetní senzaci roku 2024 Balatro+. Balatro+ bude k dispozici v rámci předplatného Arcade pro iPhone, iPad, Mac, Apple TV a Apple Vision Pro.

3. října se fanoušci basketbalu mohou těšit na další ročník NBA 2K ve hře NBA 2K25 Arcade Edition. Mezi letošní novinky se řadí možnost prozkoumávat okolní město nebo přepracovaný režim Greatest. Předplatitelé si také budou moct připravit pěknou porci zábavy s roztomilými chlupatými přáteli ve hře Food Truck Pup+, provozovat vlastní kočičí kavárnu ve hře Furistas Cat Cafe+ nebo prolétnout dimenzemi z těch nejdivočejších představ ve hře Smash Hit+.

Všechny tyto skvělé tituly si budete moct užít s celou rodinou, protože součástí předplatného Apple Arcade je neomezený přístup ke všem hrám v nabídce až pro šest osob.