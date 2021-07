Zaklínačem v reálném světě. Na iOS vychází The Witcher: Monster Slayer

Jak se stát zaklínačem z knih od Andrzeje Sapkowskiho v reálném životě? Věda stále nepokročila dost daleko na to, aby jste si mohli vypít mutující elixír, který vás v jednoho promění. Nezbývá vám tedy nic jiného, než se smířit alespoň s možností stát se bělovlasým lovcem příšer alespoň ve virtuálním prostoru. Nejlepší spojení virtuálního a reálného vám pak nabídne nově vydaný The Witcher: Monster Slayer, jež po vzoru stále extrémně populárního Pokémon Go přenáší svět zaklínačů a slovanských legend do reálného světa pomocí technologie rozšířené reality. Hra byla relativně dlouho dostupná v určitých oblastech. Vývojáři ze Spokko Games nyní hlásí, že si novinku konečně můžou zahrát zájemci z celého světa.

Ukázka toho ze hry moc neukazuje, můžete ale vzít jed na to, že většinu času v ní budete trávit zabíjením všech možných monster známých kromě knih i z her, seriálů a komiksů. Společně s celosvětovým vydáním hra představuje i svou první příběhovou sezónu. Nemusíte se tak bát, že by se vám Monster Slayer rychle ohrál. Pokud byste ale i tak toužili po další dávce zaklínačského univerza, hra vás má beztak přivést k nadcházejícím řadě projektů v čele s druhou sérií seriálu na Netflixu a novým animovaným filmem o zaklínači Vesemirovi. Pokud chcete na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být lovcem monster, The Witcher: Monster Slayer je dostupný zcela zdarma na App Storu.