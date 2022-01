Vyzkoušejte si na iOS chytání a sbírání mýtických monster od Ubisoftu

Francouzský herní gigant Ubisoft představuje svou poslední herní novinku. Na mobilní zařízení s iOS společnost právě vydala hru neskrytě inspirovanou kultovními Pokémony. V genericky pojmenováním Clash of Beasts však nebudete lovit charakteristicky japonské kreslené potvory, ale monstra více podobá těm ze západních mýtů a legend. V herním světě Veren jich pobíhá přes šedesát pět různých druhů. V divočině na vás tak čekají kromě zaměnitelných živelných elementálů i monstra jako třeba bájný kraken. Každý exemplář má přitom jiné vlastnosti, které můžete kombinovat promyšleným křížením jednotlivých monster. Svoje chycená monstra pak budete vést v týmech proti ostatním družinám v taktických bitvách.

Jako pán monster se ovšem nemusíte účastnit pouze bojů proti umělé inteligenci. Hlavním tahákem hry jsou bitvy proti ostatním hráčům. Tam přijde na řadu zmiňované křížení. Díky fúzi různých monster dohromady totiž můžete vytvořit zcela unikátní kombinace schopností a vlastností, které přesně zapadnou do vámi postavených týmů. Proti ostatním hráčům však nemusíte jen bojovat. Clash of Beasts nabízí sytém různých gild, ve kterých se můžete shromažďovat s ostatními hráči a společně vyrážet na výpravy do nebezpečného herního světa. Jak se Ubisoftu podařilo vplavat do žánru sbírání příšerek se můžete přesvědčit na vlastní kůži již nyní. Clash od Beasts stahujte zcela zdarma z App Storu.