Apple poodhalil, jakým směrem by se mohly v budoucnu ubírat čipy Apple Silicon

Celý ekosystém hardwaru i softwaru společnosti Apple je již řadu let považován za přísně uzavřený, a open-source řešení se zde příliš nefandí. Podle nejnovějších zpráv to ale vypadá, že by firma možná mohla zvažovat využívání open-source alternativy k ARM architektuře svých čipů. Svědčí o tom nabídka nové pracovní pozice, kterou cupertinský gigant relativně nedávno zveřejnil, a ve které pátrá po inženýrech se specializací na architekturu RISC-V.

Zmíněného pracovního inzerátu si mezi prvními všimli redaktoři technologického serveru Tom’s Hardware. Apple v inzerátu shání zkušené programátory s podrobnými znalosti otevřené instrukční sady RISC-V. Tito programátoři by měli podle všeho rozšířit počty zaměstnanců pracovní skupiny s názvem Vector and Numerics Group (VaNG), působící v rámci sekce, která se v Applu specializuje na základní operační systémy. Zmíněná pracovní skupina má ve společnosti Apple na starost především vývoj a vylepšování různých subsystémů, které běží na operačních systémech iOS, macOS, watchOS a tvOS.

Architektura RISC-V kromě jiného umožňuje také výrobcům hardwarových zařízení vyrábět své vlastní čipy, aniž by museli platit licenční a další podobné poplatky. Společnost Apple v současné chvíli u svých produktů používá ARM architekturu, která je spojená s hrazením příslušných poplatků a honorářů. Apple ve zmíněném inzerátu uvádí, že noví programátoři se budou kromě jiného zabývat například také „implementací inovativních RISC-V řešení“ do Apple produktů. Apple také doufá, že nové posily se budou kromě znalosti RISC-V architektury orientovat také v ARM architektuře. Pokud by se Apple rozhodl pracovat také s RISC-V architekturou, mohlo by mu to přinejmenším ušetřit nemalé peníze. Samotný inzerát ale pochopitelně není zárukou toho, že se Apple k tomuto kroku odhodlá v dohledné době, a není z něj jasné ani to, co by z takového řešení vyplývalo pro řadové uživatele.