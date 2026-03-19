QNAP rozšiřuje architekturu QuWAN o QuWAN Express a zvyšuje flexibilitu připojení NAS prostřednictvím VPN typu point-to-point

Vzhledem k tomu, že provoz na více místech se stává normou, podniky stále více vyžadují spolehlivý přenos dat mezi jednotlivými lokalitami a možnosti zálohování mimo pracoviště, avšak ne každý scénář nasazení ospravedlňuje náklady a složitost kompletní síťové infrastruktury. V reakci na tuto potřebu společnost QNAP Systems, Inc. dnes oznámila uvedení produktu QuWAN Express, lehkého síťového řešení VPN, které rozšiřuje architekturu QuWAN SD-WAN společnosti QNAP a umožňuje šifrované připojení NAS-NAS typu point-to-point bez dalších routerů, čímž zjednodušuje přenos dat mezi lokalitami a zálohování mimo lokalitu.
Rozšíření scénářů použití, nikoli přestavba architektury
V rámci stávajících implementací QuWAN SD-WAN zůstávají centralizované síťové páteře postavené na routerech QHora základem pro správu a zabezpečení podnikové sítě. QuWAN Express nemá za cíl tuto architekturu nahradit, ale spíše ji doplnit tím, že pokrývá scénáře nasazení, které vyžadují větší flexibilitu. Mezi ně patří dočasná pracoviště, menší pobočky nebo prostředí, kde je třeba NAS systémy začlenit do ekosystému QuWAN, aby byla umožněna vzájemná konektivita a přímý přístup k NAS zdrojům v celé organizaci.
„Zavedením QuWAN Express rozšiřujeme flexibilitu architektury QuWAN do scénářů zaměřených na úložiště,“ uvedla Ruby Chan, produktová manažerka společnosti QNAP. „Organizace tak mohou začlenit systémy NAS do rámce konektivity QuWAN v různých fázích a měřítcích nasazení, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti nebo zbytečnému zatížení sítě.“
Snížení bariéry pro připojení NAS mezi různými lokalitami
Pro organizace, které nezavedly routery QNAP, ale přesto vyžadují bezpečný přenos dat nebo zálohování mezi vzdálenými systémy NAS, nabízí QuWAN Express přímější a efektivnější přístup. Pomocí cloudové služby Super Node Relay od společnosti QNAP mohou zařízení NAS automaticky navazovat zabezpečené připojení VPN i bez veřejných IP adres nebo při provozu za několika vrstvami firewallů. Odpadá tak nutnost ručního přesměrování portů, konfigurace firewallu nebo řešení konfliktů IP adres, což výrazně zkracuje dobu nasazení a snižuje složitost provozu.
QuWAN Express podporuje připojení typu point-to-point až pro tři zařízení NAS, což jej činí ideálním řešením pro výměnu dat mezi regiony a zálohování mimo pracoviště. Služba zahrnuje 15 GB bezplatného měsíčního datového přenosu a po dosažení limitu je přenos dat omezen rychlostně, aby byla zachována kontinuita kritických připojení. Další šířku pásma a kapacitu lze flexibilně přidat prostřednictvím QNAP obchodu se software.
Pro podniky, které plánují architektury dat na více místech nebo se snaží zjednodušit zálohování mimo pracoviště a synchronizaci mezi pracovišti, nabízí QuWAN Express lehké řešení, které lze rychle nasadit. Díky zjednodušení nasazení sítě umožňuje připojení NAS přirozeně škálovat podle provozních potřeb, aniž by se stalo překážkou při plánování sítě.
Další informace o funkcích a službách QuWAN Express naleznete na adrese https://www.qnap.com/go/software/quwan-express.