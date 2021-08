Jablíčkáři utráceli v prvním pololetí za aplikace v App Store jako diví

Nová studie společnosti Finbold odhaluje, že spotřebitelé utratili během prvních šesti měsíců roku 2021 na App Store 41,5 miliardy dolarů. V porovnání s tržbami obchodu Google Play za stejné období je to téměř o polovinu více. Nejziskovější aplikací se stal TikTok.

Uživatelé Androidu utratili v Google Play 23,4 miliard. Výdaje za App Store v prvním pololetí 2021 představují růst o 22,05% oproti podobnému období roku 2020. Celkově výdaje na obou platformách zaznamenaly růst o 24,8%, meziročně dosáhly celkem 64,9 miliardy amerických dolarů.

„Výdaje na mobilní aplikace rostly v roce 2021 hlavně kvůli chování spotřebitelů vyplývajícím z opatření na omezení šíření koronavirové pandemie. Instalace aplikací Smartph celosvětově prudce rostla, protože se spotřebitelé mimo jiné zabývali aplikacemi pro práci, školu, nakupování, zdraví, potraviny, hry, cvičení,“ uvedla ve své zprávě společnost Finbold.

Nejziskovější aplikací se stala platforma TikTok

Platforma pro vytváření a sdílení krátkých zábavných videí TikTok se v první polovině roku 2021 stala dle dat společnosti SensorTower nejziskovější aplikací s 920 miliony amerických dolarů. Se ziskem 564,5 milionů amerických dolarů následuje Youtube, na třetím místě je Tinder s 520,3 miliony dolarů.

Výdaje Google Play stále rostou

I přes jednoznačný výsledek Google Play dohání výdaje na App Store, protože v období od prvního pololetí 2020 do prvního pololetí 2021 dosáhl nejvyššího tempa růstu. To může být také důsledkem neshod mezi Applem a vývojáři aplikací. Americká společnost byla v této souvislosti v minulosti zapletena do antimonopolních obvinění kvůli kontroverznímu 30% proviznímu poplatku pro vývojáře. Přestože zpráva ukazuje, že výdajům na App Store a Google Play Store dominoval zejména herní sektor, v němž spotřebitelé celosvětově v první polovině roku 2021 utratí 10,32 miliardy USD za mobilní hry, průzkum zdůrazňuje, že první tři nejlépe vydělávající mobilní aplikace celosvětově jsou pro zmiňované období TikTok, YouTube a Tinder.

Na základě zavedeného trendu je dle společnosti Finbold pravděpodobné, že se výdaje na App Store a Google Play budou stále zvyšovat, protože se vývojáři v tomto odvětví snaží nabídnout nejlepší zážitek a zkušenosti. Očekává se také další růst aplikací v herních odvětvích, vzhledem k nástupu nových technologií, jako je například cloudové streamování.