Jak se největší česká MMA organizace OKTAGON prosazuje na TikToku

Na tradičních sociálních sítích se stále rostoucí organizace smíšených bojových umění OKTAGON MMA těší značné popularitě a pozornosti téměř milionového publika. Vedle sportovních fanoušků ale cílí i na mladou generaci. K dalšímu rozšiřování zájmu o MMA se v posledních týdnech zaměřila na TikTok.

“Na sociálních sítích nás sleduje bezmála milion fanoušků a být na TikToku, to je v dnešní době povinnost. Vyrůstá tam budoucí generace fanoušků MMA, pro které jsme ten obsah přizpůsobili,” vysvětluje marketingový manažer OKTAGONU Nikolas Pátek. “Občas jsme všichni překvapení z toho, co na TikToku funguje, protože je to tak trochu jiný svět, než který známe z Instagramu nebo Facebooku,” doplňuje.

Specifické publikum na TikToku vyžaduje také specifický obsah a to, co dobře funguje na ostatních platformách, se na síti plné krátkých videí nemusí chytit. I proto OKTAGON spojil své síly s odborníky na poli této aplikace a navázal spolupráci s přední českou kreativní agenturou WELOVEFUN. Ta se specializuje na tvorbu videí, kampaní i influencer marketing na TikToku. A spolupráce už po několika týdnech přináší kýžené ovoce.

“Spojení našich týmu proběhlo hladce. Za dva měsíce organicky přibylo přes 31 tiší sledujících a v posledních čtyřech týdnech zaznamenala videa OKTAGONU přes 2,2 milionu zhlédnutí,” říká Petr Horálek, majitel WELOVEFUN. Mladší uživatelé TikToku, na které OKTAGON tímto obsahem primárně cílí, s profilem aktivně komunikuje a stále více se zajímá o problematiku MMA. “99 procent reakcí je pozitivních, to nás těší, stejně jako spojení s OKTAGONEM. I na TikToku se stane jedničkou,” dodává Horálek.

A jaká že videa na TikTok profilu OKTAGONU uživatelé najdou? “Vedle dynamických sestřihů se snažíme mladé publikum edukovat o pravidlech a náležitostech MMA, držíme se i trendů, které fungují, a protože TikTok je především o zábavě, nechybí ani legrační videa,” říká Petr Horálek.

Vtipné sestřihy, pózy, ale i tanečky už si spolu s bojovníky vyzkoušeli i Cage girls, moderátoři Kateřina Kundosaki Klinderová a Oliver Sálus, ale i spolumajitel OKTAGONU Ondřej Novotný. “Na TikToku je zajímavé, že tam funguje něco absolutně jiného, než kdekoliv jinde. Jiná pravidla, jiný svět a možná i jiná planeta. A to je to, co nás na tom baví. Zase vás to tlačí dělat věci jinak,” říká Novotný.