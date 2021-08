Apple dovolil vývojářům nabízet uživatelům předplatná v aplikacích i mimo App Store

V reakci na hromadnou žalobu vývojářů Apple oznámil několik změn týkajících se App Store. Jednou z nejpozoruhodnějších změn je, že vývojáři nyní mohou komunikovat s uživateli o alternativních platebních řešeních mimo jejich aplikace. Zmíněná hromadná žaloba byla poprvé podána v roce 2019. Nejde o známý případ Epic vs Apple, ale spíše o žalobu podanou proti jablečnému gigantu malými vývojáři. Tyto změny v App Storu platí pro všechny vývojáře ve Spojených státech a dalších zemích.

Apple zejména uvádí, že vývojáři mohou s uživateli komunikovat, například za pomoci e -mailu, ohledně sdílení informací o platebních metodách mimo svou aplikaci pro iOS. To znamená, že společnost nebo vývojář může uživatelům s jejich souhlasem zaslat e -mail, aby je informoval o přihlášení k odběru mimo App Store. Apple potvrdil, že ​​tato změna se netýká komunikace v aplikacích. Vývojáři stále nesmějí informovat uživatele v aplikaci o cenách nebo možnostech předplatného, ​​které jsou k dispozici na jiném místě. Netflix by teoreticky mohl mít ve své aplikaci pro iOS pole, kde by uživatelé mohli zadat svou e -mailovou adresu, a poté komunikovat s tímto uživatelem přímo prostřednictvím e -mailu o možnostech platby.

Mezi dalšími zajímavostmi z oznámení jsou například:

Apple a vývojáři se dohodli na zachování programu App Store Small Business v jeho současné podobě po dobu nejméně následujících tří let.

App Store Search vždy bylo o tom, aby uživatelé mohli snadno najít aplikace, které hledají. Na žádost vývojářů Apple souhlasil, že výsledky vyhledávání budou i nadále založeny na objektivních charakteristikách, jako jsou stahování, hodnocení hvězdičkami, relevance a reakce uživatelů. Dohoda ponechá současný vyhledávací systém App Store v platnosti po dobu nejméně následujících tří let.

Dále Apple upozorňuje na The Small Developer Assistance Fund, z něhož má těžit spousta amerických vývojářů aplikací pro iOS. Vývojáři, jejichž zisky byl v období od 4. června 2015 až 26. dubna 2021 menší než milion dolarů, mohou požadovat částku z fondu v rozmezí od 250 dolarů do 30 tisíc dolarů.