Vivo X300 a X300 Pro: nová generace mobilního zobrazování a výpočetní architektury

Společnost vivo uvádí na trh řadu X300, která staví na pokročilé optice, vysokém výpočetním výkonu a nové softwarové architektuře. Modely X300 a X300 Pro navazují na dlouhodobou spolupráci se společností ZEISS a přinášejí inovace, které nastavují nové standardy v oblasti mobilní fotografie i uživatelského komfortu díky optimalizovanému systému OriginOS.
Klíčovou komponentou vlajkového modelu X300 Pro je 200 Mpx teleobjektiv ZEISS APO využívající speciální optické členy, povrchovou úpravu ZEISS T* a senzor Ultra-Sensing HPB. Stabilizace CIPA 5.5 na úrovni gimbalu vyrovná i prudké pohyby a zvyšuje ostrost při dlouhých ohniscích. Model X300 nabízí 200 Mpx hlavní ZEISS fotoaparát v kompaktnějším provedení, čímž poskytuje profesionální obrazovou kvalitu v menším formátu. Oba telefony tak cílí na ty, kteří chtějí fotit bez ohledu na světelné podmínky.
Dvoučipová architektura: Dimensity 9500 + vivo V3+
Výrazným prvkem nové řady je dvoučipová architektura tvořená procesorem MediaTek Dimensity 9500 (N3P) a obrazovým čipem vivo V3+ (VS1). Toto řešení umožňuje simultánní zpracování Raw dat, pokročilou redukci šumu a přesnější barevné podání. Uživatelé tak získají konzistentní výsledky i v náročných světelných podmínkách. Výkonový rozdíl je znatelný zejména při zpracování 4K videa či fotografování v noci. Celkově to znamená rychlejší reakce a menší prodlevy při práci s multimédii.
Oba modely podporují záznam 4K videa při 120 FPS, přičemž X300 Pro doplňuje Dolby Vision Video a 10bit Log Recording pro profesionální postprodukční workflow.
OriginOS: nový systém se zaměřením na výkon
Nový systém OriginOS staví na technologiích Ultra-Core Computing, Memory Fusion a Dual Rendering. Ty zvyšují efektivitu výpočtů, zajišťují stabilní výkon při multitaskingu a přinášejí rychlejší odezvy aplikací. Integrace vivo Office Kit umožňuje pokročilé propojení s PC, včetně zrcadlení obrazovky, přenosu dat či sdílené práce s dokumenty.
Bezpečnostní platforma vivo Security přináší hardwarově šifrované úložiště Private Space pro ochranu citlivých dat. To se hodí zejména při práci s dokumenty nebo firemními účty.
Baterie BlueVolt: vyšší výdrž i stabilita
Řada X300 využívá bateriovou technologii BlueVolt s křemíkovou anodou čtvrté generace a polo-tuhým elektrolytem. Díky tomu nabízí lepší teplotní stabilitu, vyšší energetickou hustotu a dlouhodobou životnost. Kapacita 5 360 mAh u X300 a 5 440 mAh u X300 Pro je doplněna 90 W rychlonabíjením a podporou bezdrátového nabíjení.
Telefony jsou vybaveny 8T LTPO panely s vysokým jasem až 4 500 nitů, přesnou barevnou kalibrací ZEISS Master Color a technologií 2 160Hz PWM Dimming pro snížení vizuální únavy. Displej tak zůstává dobře čitelný venku i při silném světle a zároveň šetří oči.
Odolnost IP68/IP69
Konstrukce splňuje normy IP68 a IP69, což zajišťuje odolnost vůči prachu, tlaku vody i extrémním podmínkám. Řada vivo X300 představuje komplexní evoluci mobilní fotografie a výpočetní techniky a zároveň ukazuje směr, kterým se bude vývoj prémiových smartphonů dále ubírat.
Cena, dostupnost a bonusy
Model vivo X300 Pro zakoupíte u vybraných prodejců za doporučenou cenu 34 999 Kč. Kompaktnější model vivo X300 je pak dispozici za 26 999 Kč.
Oba modely nabízejí prodlouženou záruku (2+1 rok) a 5letou záruku na baterii.