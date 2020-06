Další důvod Applu pro přechod na ARM: Čipy na této architektuře pohání i nejvýkonnější superpočítač na světě

Apple během Keynote na letošním WWDC oznámil něco, o čem se spekulovalo celé měsíce a řada fanoušků tuto novinku dlouho vyhlížela. Nové Macy se mají do konce roku 2020 dočkat nových upravených čipů v podobě Apple Silicon založených na architektuře ARM, která pohání například iPhony nebo iPady. Půjde tak o definitivní propojení celého ekosystému, a to nejen na hardwarové úrovni, ale i na té softwarové. Jedná se bez nadsázky o jeden z největší posunů za poslední léta a jak to tak vypadá, máme se na co těšit. Právě procesory na bázi ARM, stejně jako Apple Silicon, totiž podle všeho pohání i nejvýkonnější a nejrychlejší superpočítač na světě.

Ačkoliv se Apple rád chlubí tím, že jsou procesory ARM neuvěřitelně výkonné a spolehlivé, korporátní prohlášení se vždy musí brát s mírnou nadsázkou. Podobná tvrzení totiž slyšíme takřka od každého výrobce a jen málokterý z nich je dokáže relevantně podložit. V případě kalifornského giganta se to ale povedlo, především díky nečekané zprávě, že čipy ARM pohání i nejvýkonnější a nejrychlejší superpočítač na světě. Japonský gigantický počítač ve městě Kóbe totiž před nedávném obsadil první místo v žebříčku a právoplatně ho uhájil. Především tedy díky společnostem Riken a Fujitsu, které za tímto monstrem stojí. Stroj totiž pohání čipy A64FX, které stejně jako Apple Silicon běží taktéž na upravené architektuře ARM. Ta je výrazně kompaktnější a nabízí nižší spotřebu než velkokapacitní procesory jako jsou například ty od Intelu.

Monstrózní výkon o 48 jádrech totiž zajišťuje až 415.5 petaflopů, což je 2.8krát více než v případě počítače Summit od IBM, který drží druhou příčku. Japonský Fugaku navíc úspěšně splnil všechny testy, které mu vědci předložili, včetně Graph 500, HPL-AI a HPCG, tedy výpočetní úkony, jenž zatím žádný superpočítač najednou nepokořil. Ne nadarmo se tak zdravotnické organizace rozhodli zapojit výkon do praxe a využít ho pro obecné dobro lidstva. Fugaku je tak nově využíván především na výzkum čehokoliv spojeného s onemocněním COVID-19, ať už se to týká analytiky, výpočtu dat nebo simulace šíření viru. Příští rok navíc počítač dostane do vínku další řadu důležitých úkolů, které budou pro lidstvo klíčové, včetně výzkumu přírodních katastrof, vývoje nových léků, materiálů nebo se bude podílet například na detekci příchozích hrozeb. Pro Apple se tak jedná o skvělý marketingový tah a především šanci ukázat, že jak ve věděcké, tak praktické sféře dokáží nabídnout ARM čipy bezkonkurenční, dechberoucí výkon, ačkoliv se na ně často odkazuje jako na výhradně mobilní záležitost.