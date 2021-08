BMW chystá novou aplikaci pro Apple Watch. Svých zákazníků se ptá, co v ní chtějí

BMW si bude pravděpodobně již brzy rozumět s produkty od Applu ještě více. Automobilka totiž plánuje přinést aplikaci pro Apple Watch, kvůli které momentálně provádí výzkum. Nestává se příliš často, aby se tvůrce aplikace tázal uživatelů ještě před vydáním, co by u appky chtěli vidět. To se nyní děje a BMW prosí uživatele o další nápady na zlepšení. Momentálně se počítá s prohlížením informací o vozidle, odemykání a zamykání dveří, ovládání klimatizace, sledování kamer a podobně. BMW se ale svých uživatelů ptá, co by od appky dále čekali, a které z výše uvedených funkcí jsou pro ně nejdůležitější. Dorazily by totiž pravděpodobně mezi prvními.

Tento průzkum přichází před uvedením plně elektrického BMW i4 v Evropě, k němuž má dojít na podzim tohoto roku. Ve Spojených státech k němu dojde až v roce příštím. „Děkujeme, že jste si našli čas na vyplnění našeho krátkého průzkumu o připravované aplikaci My BMW pro Apple Watch. Vaše zpětná vazba je pro nás nesmírně cenná, protože nám pomáhá při navrhování aplikace My BMW podle vašich osobních potřeb a preferencí,“ stojí v prohlášení automobilky. Aplikace samozřejmě bude podporovat vícero automobilů a nejedná se tak o exkluzivitu spojenou s BMW i4. Krok ze strany automobilky je opravdu příkladný a jde vidět, že chtějí mít aplikaci „vychytanou“. BMW se v posledních letech řadí mezi špici automobilek, které si rozumí s CarPlay a Car Key.