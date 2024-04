AirTag pomohl najít ukradené BMW

Již několikrát jsme na stránkách našeho magazínu psali o tom, jak se s pomocí AirTagu podařil najít ztracené předměty včetně vozů. V Kalifornii došlo k dalšímu případu nalezení ukradeného vozu díky skrytému AirTagu. Philip Obando v rozhovoru pro NBC News uvedl, že se probudil a když vyšel z domu, zjistil, že jeho BMW zmizelo.

Díky skrytému AirTagu a záznamu z palubní kamery si Obando dokázal udělat poměrně jasnou představu o tom, kdy bylo jeho auto ukradeno, kdo ho ukradl a co s ním zloděj provedl. Poté, co Obando zjistil, že jeho vůz byl ukraden, otevřel na svém iPhonu aplikaci Najít a rychle na mapě lokalizoval AirTag, umístěný v autě. Záběry z palubní kamery, které si můžete prohlédnout níže, Obandovi poskytly jasný důkaz o tom, že zloděj vyměnil registrační značky, jel do myčky a dokonce plánoval krádež dalšího vozu.

Pomohlo také to, že zloděj v autě zapomněl svou peněženku. V tomto případě je však důležité zmínit jednu zásadní věc: oběť sledovala ukradené auto pomocí AirTagu a poté údajného zloděje konfrontovala sama. NBC News ve videu důrazně upozorňuje, že byste nikdy v takové situaci neměli riskovat život a vždy byste měli kontaktovat policii. Obanda nicméně podle jeho vlastních slov přiměla k akci jeho žena, která ukázala na pachatele a pobídla Obanda k tomu, aby vystoupil z jejího auta a šel získat své BMW zpět. Ona sama pak svým vlastním vozem zablokovala cestu.