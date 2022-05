V BMW vyrobeném v roce 2022 vám nebude fungovat CarPlay, musíte počkat na aktualizaci

Pokud stejně jako já aktuálně čekáte na dodání nového BMW, pak věřte, že naprosto přesně chápu vaši frustraci. Osobně čekám na BMW X5 M50i a i když jsem jej nakonfiguroval v plné výbavě na začátku listopadu, již před koncem roku mi prodejce volal, abych změnil ozvučení Bower Wilkins za Harman, protože na Bower bych čekal několik let, ale s Harmanem mi vůz vyrobí rychle. I když byl vůz vyroben již v únoru, do dnenšího dne nebyl dodán právě kvůli problémům s čipy do Harman Kardon a čeká někde v přístavu na domontování zesilovače.

Tím však příběh nekončí a jak se zdá, tak nejen mě, ale i všem ostatním doputují nové vozy bez funkce CarPlay. Položna, kterou máte v objednávce označenou jako 6P1 – Temporary deletion of specific Bluetooth/wi-Fi function, preparation for RSU totiž aktuálně znemená, že vám BMW vůz dodá bez CarPlay a Android Car. Podle informací Macrumors by se měl problém týkat všech vozů, které jsou vyrobeny v letošním roce a obsahují právě tento kód ve specifikacích. Vozidla dorazí zákazníkům bez funkčního CarPlay a Android Auto s tím, že BMW nejpozději do konce června vydá aktualizaci a funkce bude fungovat. Otázkou je, jak moc lze termínu věřit, poté co automobilka opětovně mění dodání vozu.

Problém nastal kvůli změně dodavatele čipů, kterou muselo BMW udělat, protože původní dodavatel nebyl schopen nabízet dostatek čipů. Pokud se tedy těšíte na nové BMW a čekáte, až k němu připojíte iPhone nebo Android, budete možná i po dodání vozu muset ještě čekat, i když na druhou stranu je otázka času, zda skutečně někdo obdrží vůz dřív, než dojde k softwarové aktualizaci.