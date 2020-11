Recenze BMW M Performance Track fix for GoPro: Udělejte si na okruhu jedinečné záběry

Jakmile jednou vjedete na závodní okruh a absolvujete první rychlé kolo, stanete se během pár minut závislí. Pocit projet se se svým vozem po stejné trati, po které se prohání jména jako Kimi Räikkönen, Max Verstappen nebo Charles Leclerc a snažit se alespoň vzdáleně přiblížit jejich časům je zkrátka nepopsatelný. Čím slavnější okruh, tím těžší je se na něj dostat. Zatímco na Slovakia Ring máte možnost jít si během volných jízd zajezdit několikrát do měsíce, často i několikrát do týdne, na okruhy jako je Red Bull Ring se dostanete pouze párkrát za rok. O to víc si chcete na svůj zážitek odnést vzpomínky a pokud vás už nudí záběry z kokpitu auta, pak je tu pro vás vychytávka z dílny M Performance od BMW s názvem Track fix.

Jedná se o držák na GoPro kameru, který je možné namontovat místo tažného oka vašeho vozu. Vzhledem k tomu, že závit pro tažné oko je na všech autech stejný, je jedno, zda máte BMW nebo jakékoli jiné vozidlo a můžete jej využít. Stačí vycvaknout záslepku pro montáž tažného oka ve vašem vozidle a namontovat na její místo Track Fix a do něj následně umístit GoPro nebo se speciálním adaptérem také iPhone. Celý Track Fix je velmi kvalitně vyrobený. Jedná se o ocelovou tyč, která v závitu drží jako přikovaná. Na jejím konci je pak pevný plastový adaptér na GoPro. Samotný konec s adaptérem je navíc otočný a můžete na něm nastavit úhel, pod jakým má být kamera vůči autu umístěna tak, aby byly záběry stoprocentně přesné. Vše je velice jednoduché a pokud spárujete svoji GoPro kameru s telefonem nebo máte například přímo ve voze ovládání pro GoPro na palubním počítači, můžete spustit natáčení v momentě, kdy vyjedete na trať přímo z kokpitu.

Celá konstrukce drží velmi pevně a i při rychlostech okolo 300 km/h není problém s tím, že by se kamera nějakým způsobem posunula nebo snad dokonce spadla. Díky možnosti nastavit, kam se má kamera dívat, můžete natáčet zajímavé záběry nejen své jízdy, ale také vozů svých kamarádů nebo soupeřů na trati. Jediné, na co je důležité pamatovat a sám výrobce to na adaptéru rovnou 2x zdůrazňuje, je fakt, že se jedná o příslušenství, které smíte mít na autě přimontované pouze na okruhu, nikoli na veřejných komunikacích. Dávejte si tedy pozor a používejte toto příslušenství skutečně jen v případě, kdy budete na okruhu a v jeho areálu. Jelikož je tyč, na které je adaptér pro GoPro připevněn, skutečně z masivního kovu, hrozí v případě nehody s chodcem vážné nebezpečí.

Abyste udělali záběry ještě zajímavější, stačí otočit kameru směrem dolů. GoPro nebo i iPhone, který můžete pomocí některého z prodávaných adaptérů připevnit do Track fix od BMW, umí automaticky otáčet obraz a tak není s kamerou připevněnou vzhůru nohama žádný problém. Kamera je tak jen pár centimetrů od země a záběry vypadají ještě lépe. Záběry, které můžete vidět na následujícím videu, jsem pořídil pomocí GoPro HERO9 na Red Bull Ringu. Čím níž máte vůz a tažné oko, tím zajímavěji budou záběry vypadat.

Před případnou koupí se ještě nejprve podívejte na své auto, zda náhodou nemá pouze jedno tažné oko. Pokud tomu tak je, pak máte celkem velký problém. Na drtivou většinu okruhů vás pustí pouze, když máte namontované tažné oko. Pokud máte jen jedno, pak máte smůlu. Jakmile máte dvě, většinou bude jedno, zda oko dáte dopředu nebo do zadu. Je to z důvodu toho, aby váš vůz mohli co nejrychleji odklidit z trati v případě nehody nebo poruchy a tolerovat to, že byste měnili kameru za tažné oko uprostřed trati vám skutečně nikde nebudou. Jestli však máte tažné oko jak vepředu tak vzádu na vozidle a chcete záběry ala „Need for Speed“ z okruhu, pak se rozhodně vyplatí do tohoto příslušenství investovat. Pokud se rozhodnete si tuto vychytávku pořídit, pak stačí navštívit nejbližšího prodejce BMW. Cena je zhruba 2500 Kč včetně daně.