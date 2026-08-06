BMW pobouřilo majitele po celém světě. Do aut začalo posílat reklamy na Spider-Mana

Představte si, že nastartujete své auto za více než milion korun a na displeji vás místo navigace přivítá reklama na nový film o Spider-Manovi. Přesně to se v posledních dnech děje majitelům některých vozů BMW po celém světě. Automobilka totiž spustila propagační kampaň, která se zobrazuje přímo na centrálním displeji vozidla.
Reklama se objevuje jako banner při nastartování vozu. Po klepnutí se spustí celoobrazovková animace s hudbou a u vozů vybavených ambientním osvětlením také světelná show synchronizovaná s děním na displeji. Kampaň je součástí spolupráce BMW se studiem Marvel při propagaci filmu Spider-Man: Brand New Day a běží od 27. července do 10. srpna ve více než 70 zemích. Týká se kompatibilních vozů vyrobených po červenci 2020 s novějšími verzemi systému BMW Operating System.
Check this out, today when you start your BMW, you see an advert for #spiderman #brandnewday pic.twitter.com/vYRJ1QhnmA
— James Walker (@jwalkermobile) July 30, 2026
Přestože BMW zdůrazňuje, že animace se sama nespustí a uživatel ji musí otevřít dobrovolně, mezi majiteli vozů se okamžitě zvedla vlna kritiky. Mnozí upozorňují na to, že si koupili automobil, nikoliv reklamní plochu, a podobný obsah na palubním displeji považují za nepřijatelný. Kritici navíc připomínají, že zástupci BMW ještě před několika lety tvrdili, že interiér vozu je soukromý prostor a společnost na jeho displejích reklamu prodávat nebude.
Celá kauza znovu otevřela debatu o takzvaných softwarově řízených automobilech. Moderní vozy dnes dostávají nové funkce prostřednictvím aktualizací na dálku, výrobci tak mohou jejich chování měnit i dlouho po prodeji. To sice přináší nové možnosti, zároveň ale vyvolává otázky, kam až mohou automobilky zajít. Po dřívějších kontroverzích kolem předplatného vyhřívaných sedaček se nyní řeší, zda mají mít výrobci právo zobrazovat marketingový obsah v autech, která už jejich zákazníci dávno zaplatili.
BMW se brání tím, že nejde o klasickou reklamu, ale o jednorázovou tematickou zkušenost v rámci dlouhodobé spolupráce s Marvelem. Zatím ale neupřesnilo, zda budou mít majitelé možnost podobné akce v budoucnu trvale vypnout. Právě to je jedna z věcí, která fanoušky značky znepokojuje nejvíce.