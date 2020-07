Jak aktualizovat mapy v BMW iDrive přes MacOS

Pokud máte některý z novějších modelů BMW z posledních let, pak je vybaven systémem iDrive s GPS navigací a mapovými podklady. Při koupi nového vozu jsou v něm nahrané mapové podklady z doby, kdy vůz takříkajíc sjel z výrobní linky. K vozu dostanete většinou na dva až pět let možnost si zdarma aktualizovat mapové podklady na nejnovější verzi. Aktualizace vydává BMW několikrát do roka a vy můžete aktualizovat mapy ve svém voze vždy, když výrobce vydá nové podklady bez omezení. Následně je nutné za možnost aktualizovat mapy zaplatit přes portál BMW Connected, který majitelé BMW jistě dobře znají.

Pojďme se podívat na to, jak aktualizovat mapy v BMW iDrive v případě, že máte počítač s operačním systémem MacOS. Vzhledem k velikosti celého mapového souboru bohužel musíte aktualizovat mapové podklady přes počítač a není možné je stáhnout přímo do vozidla. Bohužel mapy nelze v BMW aktualizovat stejně jako je tomu například v rámci aktualizací iOS, kdy aktualizujete jen změněné soubory, a tak se připravte, že budete stahovat soubor o velikosti zhruba 32 GB, který má po rozbalení lehce přes 35 GB. Ve výsledku tak pro aktualizaci map potřebujete USB Flash disk s kapacitou minimálně 64 GB. Celá aktualizace začíná na BMW Connected Drive a postup je následující:

Otevřete si svůj profil na BMW Connected a zvolte možnost Remote Cockpit. Otevřete možnost Ovládání a zde najdete dole položku „Aktualizace Map“. Následně zvolte „K aktualizaci mapy“ a vyberte možnost Mac. Dojde ke stažení instalačního souboru BMW Download Manager, který nainstalujte. V nainstalované aplikaci se přihlašte stejnými údaji, které používáte pro BMW Connected. Stáhněte mapové podklady pro svůj vůz a počkejte až vás aplikace vyzve k připojení USB flash disku. Nyní přeneste přes aplikaci soubory na flash disk.

Jakmile máte soubory na Flash disku, stačí jej už jen připojit do palubního USB ve vašem voze a iDrive sám detekuje, že se na disku nachází aktualizace map a vyzve vás k potvrzení aktualizace, kterou následně zahájí. O nic víc se nemusíte starat a jakmile aktualizace skončí iDrive se automaticky restartuje a začne používat nové datové podklady. Aktualizace může probíhat jak za jízdy, tak v případě, kdy máte vozidlo jen zaplé na místě. Bohužel na to, že vyšla nová verze map, vás BMW neupozorní, a tak je potřeba se párkrát za rok podívat do BMW Connected, kde to zjistíte podle verze mapových podkladů.