Jak vyřešit problém s připojením iPhone 14 Pro k BMW iDrive přes CarPlay

Poté, co Apple vydal iPhone 14 Pro společně s iOS 16, se u některých uživatelů projevil problém s připojením CarPlay ve vozech BMW se systémem iDrive. Protože patřím mezi ně, hrál jsem si o víkendu s tím, jak iPhone 14 Pro s iDrive zprovoznit, aby vše fungovalo bez problémů. Samozřejmě můžete patřit mezi šťastilvce, u kterých žádný problém nenastane a nebo naopak mezi ty, který ani moje rada nepomůže. Pokud ovšem máte iDrive a iPhone 14 Pro, případně i starší iPhone s iOS 16 a nefunguje vám CarPlay, pak mě osobně pomohlo následující.

Nejprve přejděte ve voze v iDrive do nastavneí připojených telefonů a všechny připojené telefony vymažte. To stejné poté udělejte ve svém telefonu v nastavení CarPlay. Následně stiskněte u svého vozu na 30 vteřin tlačítko pro vypnutí a zapnutí iDrive (tlačítko pro kontrolu hlasitosti). Po 30 vteřinách se iDrive restartuje a následně zvolte možnost připojení nového telefonu. Nyní by mělo být možné bez problémů párovat iPhone 14 Pro s iOS 16 s iDrive a CarPlay by vám měl fungovat jako dřív. Důležité je také mít veškeré aktualizace jak na iOS 16.0.2, tak i v rámci iDrive na nejnovější verzi systému.