Druhé části famózního RPG Fantasian se na iPhonech dočkáme již za pár dní

Na Fantasian, japonské RPG vzdávající hold kultovním klasikám svého žánru, jsme se těšili moc. O hře jsme před vydáním napsali několik článků a když 2. dubna hra vyšla, nepřekvapily nás univerzálně velice pozitivní reakce jak od kritiků, tak od hráčů. Hra, za jejíž hlavní inspiraci považuje její tvůrce Hironobu Sakagučiho hlavně starší díly série Final Fantasy, však nedorazila do Apple Arcade ve své úplné verzi. Na začátku dubna jsme si mohli užít teprve první polovinu příběhu mladíka Lea a jeho cesty za záchranou světa a vlastní mysli. Druhá část skvělé hry na hrdiny však na sebe nenechala dlouho čekat. Sám Sakaguči nyní oznámil, že druhá polovina vyjde již 13. srpna. Společně s oznámením uvolnil i dvě ukázky, které představují příběh hry a její mechaniky.

Fantasian se odlišuje od ostatních konkurentů ve svém žánru primárně dvěma věcmi. Tou první je možnost přeskakovat jindy nepřeskočitelné souboje s obyčejnými nepřáteli. Ty můžete poslat do speciální dimenze a utkat se s nimi později, až se vám bude chtít. Fantasian se dále vyznačuje originálním vizuálem, kdy bylo prostředí hry vymodelováno ručně. Druhá část příběhu přitom do hry přidává dalších padesát takových dioramat a k tomu přihodí přes padesát hodin příběhové linie. To vše ve formě updatu 13. srpna. Hru můžete již nyní stahovat prostřednictvím předplatného Apple Arcade.