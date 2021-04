Na Apple Arcade dorazilo RPG Fantasian od tvůrce legendárního Final Fantasy

Netrpělivě očekávané RPG Fantasian konečně dorazilo do předplatného Apple Arcade. Výtvor jednoho z vývojářů legendárního Final Fantasy Hironobu Sakagučiho se inspiruje staršími díly známé japonské série, přitom ale nabízí vlastní originální herní mechaniky. V příběhové kampani budete uvedeni do světa, který pohltila záhadná mechanická infekce. Vžijete se do role mladíka Lea, jež se probouzí se ztrátou paměti. Vaším cílem tak bude nejen zachránit svět a pokusit se přijít na to, co způsobilo jeho pád, ale i postupné oživení Leových vzpomínek. Ty budete obnovovat nejen postupem v příběhu, ale i sbíráním různých předmětů. Ve herním světě tak narazíte naúříklad na Leovy poznámky či zápisky z jeho deníku.

I přes zjevnou inspiraci klasickými hity se Fantasian mezi ostatními zástupci žánru snaží vybočovat několika způsoby. Tím nejzajímavjěším je určitě možnost přeskakovat náhodné bitvy v herním světě. Otravné vybíjení jednoduchých nepřátel tak již nemusí zdržovat váš postup příběhem. Stejnou možnost nabízejí například některé remastery starších dílů Final Fantasy, Fantasian však pracuje s herní mechanikou dál. Takto odmítnuté střety s nepřáteli si totiž můžete nechat na později a nepřijít tak o cenné zkušenosti, jež budete potřebovat v pozdějších fázích hry. Tento „dimengion“ systém pak doplňuje naprosto fascinující vizuál. Klasické trojrozměrné modely postav totiž pobíhají v reálně vymodelovaných diaromatech. To dodává hře naprosto unikátní vzhled, už jen díky kterému ji stojí za to vyzkoušet. Hra je dostupná zcela zdarma v rámci předplatného Apple Arcade.