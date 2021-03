Do Apple Arcade dorazí již brzy nové RPG Fantasian od tvůrce Final Fantasy

Unikátní JRPG od tvůrce legendární série Final Fantasy, Hironobu Sakagučiho, by se mělo objevit v nabídce předplatného Apple Arcade během několika nadcházejících týdnů. Při té příležitosti dal ostřílený vývojář rozhovor novinářům na serveru Polygon. Sakaguči se po úspěšné kariéře ve studiu Square rozhodl v roce 2004 založit vlastní společnost Mistwalker. Ta dodnes nevyprodukovala zaručený hit, ačkoliv kvalitních, byť prodejně neúspěšných her má na svém kontě řadu, například skvělé Lost Odyssey na Xbox 360. Nadcházející Fantasia by to však měla změnit už jen tím, že se dostane ke každému předplatiteli Apple Arcade.

Na první pohled je Fantasia klasickým japonským RPG. Hrajete za hrdinu se ztrátou paměti, sestavujete si skupinku hrdinů, které následně prověřujete v tahových bitvách, vlastníte vzducholoď… Sakagučiho taky k práci na hře přivedla jeho znovunalezená láska ke klasickému žánru. Tu zažehl znovu poté, co dohrál šestý díl Final Fantasy. Hra z roku 1994 se tak pro něj stala velkým zdrojem inspirace. Vývojář ale přiznává, že mu starost dělaly například nechvalně proslulé náhodné souboje s nepřáteli. Fantasia to řeší unikátním „dimengeon“ systémem. Ten vám během hraní dovolí se rozhodnout, zda-li s monstry chcete bojovat ihned, nebo jestli je radši nepošlete do oddělené dimenze a vyřídíte si to s nimi, až budete chtít vy.

Velkou mediální pozornost ale Fantasian přitáhl zejména díky svému unikátnímu vizuálu. Pozadí herních prostředí totiž není generováno počítačem, jde o reálně vymodelovaná dioramata. Ty měl na starost tým sto padesáti umělců. Vzhledem k tomu, že studio Mistwalker má nějakých dvacet zaměstnanců, šlo o velmi důležitou součást tvůrčího procesu. Sakaguči sám přiznává, že šlo o riskantní tah. Fyzická dioramata totiž nejde během vývoje dodatečně upravovat, vývojáři tak museli mít pečlivě naplánovaný level design. Netradiční výtvarný design bude navíc dotvářet hudba od slavného skladatele Nobuo Uemacua, který je podespaný pod řadou soundtracků k sérii Final Fantasy. Fantasian by měl na Apple Arcade dorazit v řádu několika týdnů.