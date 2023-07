10 retro her, na kterých jsme v devadesátkách ujížděli

Dnešní hry vypadají naprosto senzačně. Grafika kolikrát až bere dech a můžeme se pouze dohadovat, jak budou hry vypadat za několik let. Dnešní hry zabírají na vašem disku často až několik desítek GB. Dříve tomu tak nebylo a skvělé hry se dokázaly vlézt na jedno CD, jehož kapacita byla 700 MB. Pamatuji si na můj úžas jako by to bylo včera, kdy jsem zjistil, že MAFIA se nachází na třech CD. Grafika her byla před nějakými dvaceti pětadvaceti lety chudší, hratelnost jednodušší a rozloha map menší. To ale neznamená, že jsme si nedokázali užít spoustu zábavy. Níže se podíváme na skvělé old-schoolové hry, které byly v devadesátkách hitem. Samozřejmě nedokážeme pokrýt celé spektrum a budeme se snažit vyhnout „profláklým“ titulům (ačkoli to úplně nepůjde). Budeme ale rádi, pokud se v komentářích zmíníte, která stará hra je pro vás osobně no.1.